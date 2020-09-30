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Конституция РМ

Проект поправок к Конституции в сфере юстиции будет рассмотрен вновь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200930/31859818/proekt-popravok-k-konstitutsii-v-sfere-yustitsii-budet-rassmotren-vnov.html

В рамках заседания правительства министр юстиции Фадей Нагачевский вновь вынесет на одобрение проект поправок к Конституции с учетом решений Конституционного Суда РМ. Об этом он заявил в ходе брифинга 30 сентября.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik, Евгения Вылку. Ранее Конституционный Суд РМ объявил несоответствующими Основному закону предложенные Минюстом поправки, касающиеся реформирования деятельности судебной системы и Высшего совета магистратуры.

"Как только этот проект будет повторно одобрен, он будет опубликован в Официальном мониторе. А также информационная записка, включающая решение правительства, будет направлена в Конституционный суд для вынесения заключения с целью отправки этого проекта в парламент Молдовы", - заявил Нагачевский.

Правительство еще 1 июля 2020 года направило запрос в Конституционный суд. Главные предложения кабмина касались поправок статьи Конституции о назначении судей в высшие судебные инстанции страны. А именно речь идет о статье 116 (2), где сказано, что судьи назначаются президентом по предложению Высшего совета магистратуры - первоначально на пятилетний срок. Лишь по истечении пяти лет судьи назначаются до достижения предельного возраста, установленного в соответствии с законом.

Фадей Нагачевский
© Sputnik / Rodion Proca
Фадей Нагачевский: КС блокирует реформу юстиции и блокирует страну
Правительство предложило упразднить условие про первый пятилетний срок полномочий судей. В то же время кабмин хотел ограничить президента, чтобы он мог лишь один раз отклонить кандидатуру судьи, предложенную Высшим советом магистратуры.

Глава Минюста 28 и 29 сентября провел ряд консультаций с Советом Европы, главной целью которых стало приведение проекта реформы в соответствие с европейским стандартами. Нагачевский отметил, что в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета Европы, в частности говорится, что указанные проекты поправок к Конституции соответствуют последним заключениям Венецианской комиссии.

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