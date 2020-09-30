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Медицинский работник берет пробирки с образцами плазмы и крови.

Новый антирекорд: в Молдове за сутки подтверждены 1 013 случаев COVID-19

© REUTERS / MARCO BELLO
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1997)
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Sputnik Молдова
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Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 53 042.

КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 1013 новых случаев инфицирования COVID-19. Это новый антирекорд в стране. Об этом сообщили на пресс-конференции Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты в среду.

Ala Tocarciuc
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Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 53 042. Из них активны 12 725.

За минувшие 24 часа проведено 3 472 теста, при этом первичных - 3161.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 55 медработников: 20 врачей, 28 медсестер и семи сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 649 пациентов (из них 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 418 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 38 997 человек.

Зафиксированы еще 10 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1320.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 30 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1997)

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