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Школа, карантин.

Минобразования: учебные заведения Молдовы продолжат работать по выбранным моделям

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200930/31866891/minobrazovaniya-uchebnye-zavedeniya-prodolzhat-rabotat-po-vybrannym-modelyam.html

Корректировка (ужесточение или ослабление) ограничений в деятельности будет приниматься только после согласования с чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. В связи с введением с 1 октября 2020 года чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в нескольких административно-территориальных единицах, министерство образования, культуры и исследований выступило с уточнением о работе учебных заведений. 

Ученики во время измерения температуры.
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Как отметили в ведомстве, в тех населенных пунктах, где объявят "красный" и "оранжевый" коды  образовательные учреждения продолжат работу в соответствии с выбранными ранее моделями.

"В соответствии с решением 33 от 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, корректировка (ужесточение или ослабление) ограничений в деятельности образовательных учреждений, будет приниматься только после согласования с комиссией", - пояснили в министерстве. 

Там добавили, что в учебных заведениях продолжает действовать правило, что в случае подтверждения COVID-19 у ученика или учителя - весь класс помещается на карантин на 14 дней. Отсчет производится с последнего дня контакта с подтвержденным зараженным. Такое правило было установлено в ранее одобренной инструкции по деятельности образовательных учреждений. 

В течение этих двух недель класс продолжит онлайн-обучение. Решение о самоизоляции учителей, которые преподавали в соответствующем учебном классе, принимает руководитель учебного заведения по согласованию с территориальным эпидемиологом.

Решение о помещении учебного заведения на карантин принимает Чрезвычайная территориальная комиссия здравоохранения.

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Тема:
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