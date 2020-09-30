Минобразования: учебные заведения Молдовы продолжат работать по выбранным моделям

Корректировка (ужесточение или ослабление) ограничений в деятельности будет приниматься только после согласования с чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. В связи с введением с 1 октября 2020 года чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в нескольких административно-территориальных единицах, министерство образования, культуры и исследований выступило с уточнением о работе учебных заведений.

Как отметили в ведомстве, в тех населенных пунктах, где объявят "красный" и "оранжевый" коды образовательные учреждения продолжат работу в соответствии с выбранными ранее моделями.

"В соответствии с решением 33 от 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, корректировка (ужесточение или ослабление) ограничений в деятельности образовательных учреждений, будет приниматься только после согласования с комиссией", - пояснили в министерстве.

Там добавили, что в учебных заведениях продолжает действовать правило, что в случае подтверждения COVID-19 у ученика или учителя - весь класс помещается на карантин на 14 дней. Отсчет производится с последнего дня контакта с подтвержденным зараженным. Такое правило было установлено в ранее одобренной инструкции по деятельности образовательных учреждений.

В течение этих двух недель класс продолжит онлайн-обучение. Решение о самоизоляции учителей, которые преподавали в соответствующем учебном классе, принимает руководитель учебного заведения по согласованию с территориальным эпидемиологом.

Решение о помещении учебного заведения на карантин принимает Чрезвычайная территориальная комиссия здравоохранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova