В Кишиневе не будут закрывать детские сады и школы из-за "красного кода"

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. В Кишиневе не будут закрывать школы и детские сады, а также приостанавливать деятельность экономических агентов из-за присвоенного столице "красного кода" эпидемиологической опасности. Об этом написал на своей странице в Facebook мэр столицы Ион Чебан.

«Образовательный процесс в школах и детских садах Кишинева будет проходить согласно установленному графику. Образовательные учреждения не закрываются», — написал Чебан.

Мэр добавил, что экономические агенты города также продолжают действовать, соблюдая предписанные ранее меры предосторожности и профилактики.

Ранее в среду министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров в Facebook объявил, что все учебные заведения республики продолжают действовать согласно выбранным программам. По его словам, класс помещается на карантин в случае выявления заболевания у одного из школьников либо учителей, а решение о введении карантина во всей школе принимается местной комиссией по общественному здоровью.

В Молдове с 1 октября вводится режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения в Кишиневе, а также в ряде районов республики. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

В территориально-административной единице, которому присвоен "красный код", по рекомендациям Нацкомиссии общественного здоровья вводятся жесткие запретительные и ограничительные меры, в том числе полная изоляция граждан по месту жительства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova