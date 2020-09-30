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Эвакуатор.

Чебан: эвакуацию автомобилей в Кишиневе не будут проводить во дворах

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200930/31867644/ceban-evakuatsiyu-avtomobiley-v-Kishineve-ne-budut-provodit-vo-dvorakh.html

В последние дни в Кишиневе проходит операция по массовому вывозу незаконно припаркованных автомобилей на штрафплощадки. Множество автолюбителей уже столкнулись с такой проблемой и направили жалобы властям. В связи с этим примар заявил о некотором послаблении.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Эвакуацию незаконно припаркованных автомобилей не будут проводить в дворах жилых домов. Об этом заявил на своей странице в Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан. 

Парковка.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Мэр Кишинева о ситуации с парковками — хаос и бесконтрольность

По его словам, такой договоренности он достиг с министром внутренних дел Павлом Войку в связи с тем, что было получено множество жалоб от автолюбителей.

Чебан уточнил, что именно МВД на данный момент отвечает за все действия по эвакуации транспортных средств. Все это проходит в соответствии с решением правительства и после проведения конкурса на определение компании, ответственной за процесс. 

Примэрия в свою очередь, лишь поддерживает и одобряет такую практику. 

"Мы говорили о штрафовании водителей, которые паркуют машины на тротуарах и мешают пешеходам, родителям с колясками и людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также о штрафовании водителей, которые паркуют автомобили на дорогах, мешая движению и провоцируя пробки", - уточнил Чебан. 

По его словам, он проинформировал министра, что примэрия Кишинева находится в процессе утверждения концепции парковок, ведется активная работа.

В то же время задана цель совместно с Агентством государственной собственности найти землю в центре города для обустройства парковочных мест.

В сотрудничестве с Техническим университетом Молдовы в столице создадут современные объекты типа parking lift.

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