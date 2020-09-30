Нужна вакцинация: Додон о ситуации с пандемией

Глава государства прокомментировал антирекорды по новым случаям заражения коронавирусом, которые были установлены в Молдове в последнее время.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Выход из сложившейся ситуации с пандемией - вакцинация. Такое мнение высказал президент Молдовы Игорь Додон в эфире одного из местных телеканалов.

По его словам, всплеск новых случаев коронавируса в среду был не только в Молдове, но и во всем мире. Этот рост количества заражений связан с возобновлением образовательного процесса и другими послаблениями в стране, введенными ранее.

Как считает президент, молдавская система здравоохранения справится.

"Мы готовы к борьбе на несколько месяцев вперед, медицинская система готова, места в больницах есть. Из этой ситуации есть один выход - вакцинация. Говорят, российская вакцина прошла сегодня последний этап клинических испытаний. Этот вопрос обсуждал недавно с Владимиром Путиным", - заявил Додон.

Глава государства при этом отметил, что пандемия сейчас не должна стать причиной для приостановления обучения или экономической деятельности.

Президент выразил надежду на то, что Молдова получит прививки до Нового года. Он также полагает, что лучше сделать вакцинацию добровольной, чтобы каждый решал, нужна ли ему прививка.

При это некоторые категории граждан должны быть привиты бесплатно.

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