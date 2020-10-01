В Комрате продолжаются работы по устранению последствий ливней

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) продолжает работы по устранению последствий проливных дождей в Гагаузии.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. В Гагаузии продолжаются работы по ликвидации последствий проливных дождей. В работах задействованы спасатели, полицейские, карабинеры, солдаты Национальной армии, а также представители местных властей. Спасатели создали на месте оперативный штаб для более эффективной работы.

Как сообщил на своей странице в Facebook ГИЧС, в работах задействованы 155 спасателей и 33 единицы техники.

"Спасатели были мобилизованы для работ по откачке воды из домов, а также для удаления грязи со дворов. 30 сентября удалось очистить 27 дворов. Очищены 4 колодца, а также большой участок местной дороги", - отметили в Генинспекторате.

Уточняется, что аварийная служба газа отремонтировала поврежденный газопровод и восстановила газоснабжение 392 потребителей.

Работы по ликвидации последствий проливных дождей продолжаются и 1 октября.

Ливни, прошедшие во вторник по всей Молдове, нанесли самый большой ущерб жителям южного региона. В результате подтоплений были эвакуированы жители многих домов, а убытки исчисляются миллионами леев.

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