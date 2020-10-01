12:56 01 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.88
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Визит Иона Кику в Комрат

В Комрате продолжаются работы по устранению последствий ливней

© Photo : Алексей Карташилов
Общество
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1d/31853876.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201001/31874356/komrat-prodolzhayutsya-raboty-po-ustraneniyu-posledstviy-livney.html

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) продолжает работы по устранению последствий проливных дождей в Гагаузии.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. В Гагаузии продолжаются работы по ликвидации последствий проливных дождей. В работах задействованы спасатели, полицейские, карабинеры, солдаты Национальной армии, а также представители местных властей. Спасатели создали на месте оперативный штаб для более эффективной работы.

Как сообщил на своей странице в Facebook ГИЧС, в работах задействованы 155 спасателей и 33 единицы техники.

"Спасатели были мобилизованы для работ по откачке воды из домов, а также для удаления грязи со дворов. 30 сентября удалось очистить 27 дворов. Очищены 4 колодца, а также большой участок местной дороги", - отметили в Генинспекторате.

Уточняется, что аварийная служба газа отремонтировала поврежденный газопровод и восстановила газоснабжение 392 потребителей.

Работы по ликвидации последствий проливных дождей продолжаются и 1 октября.

Ливни, прошедшие во вторник по всей Молдове, нанесли самый большой ущерб жителям южного региона. В результате подтоплений были эвакуированы жители многих домов, а убытки исчисляются миллионами леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото, видео - Разгул стихии в Гагаузии нанес многомиллионный ущерб - подробности 
На очистку реки Ялпуг в Комрате могут выделить 2 миллиона леев
Фото - Ливень нанес большой урон в Гагаузии: затоплены сотни домов, есть пострадавшие


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Трансляция первых дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена.
Жгли друг друга глаголом: первые дебаты Трампа и Байдена прошли "с огоньком"
Глас народа. Каким должен быть глава государства.
Глас народа: чего ждут жители Молдовы от нового президента
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться