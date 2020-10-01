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Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе

В Приднестровье возобновляется выдача нейтральных номеров

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Приднестровское урегулирование (289)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201001/31874486/v-pridnestrove-vozobnovlyaetsya-vydacha-neytralnykh-nomerov.html

Наличие нейтральных номерных знаков дает право приднестровским автоводителям беспрепятственно перемещаться по международным трассам.

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – Sputnik. В Пунктах регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице с 1 октября возобновляются процедуры выдачи нейтральных номерных знаков. Такое решение было принято в ходе видеоконференции экспертных групп от Кишинева и Тирасполя по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства.

На первом этапе количество сотрудников Пунктов регистрации будет ограничено. Но если будет отмечен существенный рост спроса, а ситуация с COVID-19 нормализуется, число представителей сторон будет увеличено.

Как сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы, эксперты в ходе дискуссии обсудили ряд тем, касающихся облегчения передвижения транспорта.

Работа таможенных и пограничных служб Украины.
© Sputnik / Александр Мазуркевич
Для приднестровцев продлен механизм регистрации авто с нейтральными номерами
"По инициативе Кишинева, Тирасполь выразил готовность расширить механизм регистрации автомобилей в Приднестровье с нейтральными номерами, чтобы включить в него и регистрацию прицепов", - отметили в Бюро.

Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, в свою очередь, сообщили, что по инициативе приднестровской стороны обсудили и давние проблемы, препятствующие эффективному функционированию Пунктов регистрации.

"В частности, особое внимание было уделено вопросам водительских удостоверений и допуска транспортных средств, принадлежащих приднестровским перевозчикам, к регистрации в пунктах", - отметили в ведомстве.

Стороны договорились, что на следующей неделе совершат совместный визит, чтобы проверить работу двух пунктов регистрации автотранспорта.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (289)

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Теги:
Рыбница, Тирасполь, нейтральные регистрационные номера, Приднестровье


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