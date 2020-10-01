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Для тех, кто на самоизоляции: в Приднестровье запустили приложение "Я дома"

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2005)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201001/31875470/dlya-tekh-kto-na-samoizolyatsii-v-pridnestrove-zapustili-prilozhenie-ya-doma.html

Программа создана для выявления нарушителей режима самоизоляции, а также для того, чтобы минимизировать контакты сотрудников правоохранительных органов с людьми, находящимися на карантине.

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – Sputnik. В Приднестровье запустили в работу приложение "Я дома", позволяющее выявлять местонахождение людей, которым предписана самоизоляция. Этап тестирования приложения завершен, с 1 октября оно запущено в работу для операционной системы Android, а уже в скором времени – и для системы iOS.

"Теперь въезжающие на территорию Приднестровья граждане и те, кому предписан режим самоизоляции, смогут установить на мобильное устройство приложение "Я дома" и зарегистрироваться в нем", - пояснили в МВД Приднестровья.

Международный аэропорт Кишинева во время пандемии.
© Sputnik / Алена Матвеева
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Ежедневно на смартфон либо планшет будет приходить оповещение. Получив его, гражданин должен будет прислать селфи-снимок с данными геолокации.

На официальном сайте МВД в ближайшее время появится ссылка на скачивание приложения "Я дома".

Для того чтобы въехать в Приднестровье и избежать самоизоляции, на данный момент достаточно на границе предоставить справку о прохождении ПЦР-анализа с отрицательным результатом. Нужно учитывать также, что справка должна быть продемонстрирована только в оригинале и с мокрой печатью.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2005)

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Теги:
мобильное приложение, мобильное приложение, Приднестровье


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