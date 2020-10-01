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Чебан о сдаче в аренду имущества города: "Нельзя сдавать за копейки"

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Тема:
События Кишинева (76)
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Sputnik Молдова
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Мэр Кишинева возмущен практикой, когда принадлежащие муниципалитету помещения сдавали в аренду за небольшие деньги.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Мэрия Кишинева намерена навести порядок в области сдачи в аренду недвижимости, которая находится в муниципальной собственности. Об этом заявил мэр столицы Ион Чебан.

"Кто в наши дни сдает недвижимость в центре города за 25,81 лея за квадратный метр в месяц?" — задал риторический вопрос своим подписчикам в социальных сетях градоначальник.

Чебан заявил, что нельзя сдавать имущество "за копейки, как это происходило долгие годы и происходит до сих пор".

Кишинев
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Ожидается, что Муниципальный совет Кишинева утвердит новую редакцию Регламента об управлении зданиями, сооружениями и помещениями нежилого назначения, являющимися собственностью муниципия.

В ведении Главного управления экономики, торговли и туризма находится 821 договора на аренду помещений нежилого назначения площадью 408,7 квадратных метра, в том числе 322 тысячи квадратных метров (около 78%) представляют собой площади, переданные в безвозмездное пользование, сообщил мэр столицы.

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Тема:
События Кишинева (76)

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Теги:
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