Эксклюзив: нужен ли Молдове карантин из-за COVID-19

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Молдове не критическая, но требует сохранения целого ряда противоэпидемиологических мероприятий, а решение о введении строгих карантинных мер принимается властью на основании рекомендаций медиков, но и с учетом экономической и политической ситуации в стране. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам эпидемиолога, решение о введение карантина зависит не только от мнения медиков.

"Решение о введении карантина всегда принимает власть. Конечно, на основании консультаций медиков. Но принимает его власть. Потому что нужно учитывать экономическую составляющую. Вот у нас в России тоже считают, что строгие карантинные меры вводить не надо, несмотря на быстрый скачок заболеваемости", - сказал Альтштейн в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова.

Говоря, о высоком проценте положительных тестов на коронавирус, Альтштейн отметил, что такая ситуация происходит, очевидно, из-за экономии.

Тесты, по его словам, делают только в том случае, когда есть явные симптомы болезни.

"Летальность выше 2% это, конечно, плохо, но это не ужас. И не стоит поднимать сверхтревогу", - уверен собеседник.

По его словам, нужно соблюдать нормальные противоэпидемиологические мероприятия: требовать от людей дистанцирования, ношения масок в общественных местах. Мыть руки как можно чаще, работать в удаленном доступе, если это разрешается. А пожилым людям следует соблюдать самоизоляцию. В таком случае, по мнению Альтштейна, можно задержать развитие эпидемии.

Напомним, общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове к концу сентября достигло 53 042.

Общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1320.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 30 сентября.

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