20:36 01 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.88
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Военнослужащие национальной армии Молдовы в Штефан-Водэ, где введен карантин

Эксклюзив: нужен ли Молдове карантин из-за COVID-19

© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
Общество
Получить короткую ссылку
14520
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201001/31879214/Esklyuziv-nuzhen-li-Moldove-karantin-iz-za-COVID-19.html

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова, какие противоэпидемиологические мероприятия смогут сдержать развитие эпидемии в республике.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Молдове не критическая, но требует сохранения целого ряда противоэпидемиологических мероприятий, а решение о введении строгих карантинных мер принимается властью на основании рекомендаций медиков, но и с учетом экономической и политической ситуации в стране. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Российская вакцина против COVID-19 может появиться в СНГ.
© Video : Sputnik / RUPTLY / РФПИ
Российская вакцина против COVID-19 может появиться в СНГ

По словам эпидемиолога, решение о введение карантина зависит не только от мнения медиков.

"Решение о введении карантина всегда принимает власть. Конечно, на основании консультаций медиков. Но принимает его власть. Потому что нужно учитывать экономическую составляющую. Вот у нас в России тоже считают, что строгие карантинные меры вводить не надо, несмотря на быстрый скачок заболеваемости", - сказал Альтштейн в эксклюзивном комментарии Sputnik Молдова.

Говоря, о высоком проценте положительных тестов на коронавирус, Альтштейн отметил, что такая ситуация происходит, очевидно, из-за экономии.

Тесты, по его словам, делают только в том случае, когда есть явные симптомы болезни. 

Школа, карантин.
© Sputnik / Павел Лисицын
Минобразования: учебные заведения Молдовы продолжат работать по выбранным моделям

"Летальность выше 2% это, конечно, плохо, но это не ужас. И не стоит поднимать сверхтревогу", - уверен собеседник. 

По его словам, нужно соблюдать нормальные противоэпидемиологические мероприятия: требовать от людей дистанцирования, ношения масок в общественных местах. Мыть руки как можно чаще, работать в удаленном доступе, если это разрешается. А  пожилым людям следует соблюдать самоизоляцию. В таком случае, по мнению Альтштейна, можно задержать развитие эпидемии.

Напомним, общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове к концу сентября достигло 53 042. 

Общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1320.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 30 сентября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Токарчук: переболеем ли мы все коронавирусом
Врач: коронавирус вызывает депрессию и может привести к суициду
Медик назвал основную ошибку тех, кто заразился коронавирусом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Трансляция первых дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты США Джо Байдена.
Жгли друг друга глаголом: первые дебаты Трампа и Байдена прошли "с огоньком"
Первые добровольцы получили прививку от коронавируса
Видео: в Беларуси добровольцы получили прививку от COVID-19
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться