Одни запреты в Приднестровье снимают, другие - возобновляют

Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в регионе возвращаются прежние ограничительные меры. Однако некоторые из них решено снять, уступая просьбам граждан.

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – Sputnik. Со 2 октября в Приднестровье будет возобновлен запрет на проведение концертов, представлений и иных культурно-массовых мероприятий даже на открытых площадках. Ограничительные меры, вводимые в связи с пандемией, обсудили на заседании Оперативного штаба.

"Деятельность поликлиник, учреждений, оказывающих лечебно-оздоровительные услуги, в связи с неблагоприятной эпидобстановкой, предлагается приостановить. Проведение плановых операций – исключить", - отметили на штабе.

Переход в онлайн

В качестве альтернативы предложили онлайн-режим для проведения совещаний, рабочих встреч и других аналогичных мероприятий, поскольку запрещено организовывать их в закрытых помещениях.

"Благодаря современным технологиям важные решения можно принимать, избегая личного контакта. Таким образом, некоторых сотрудников и работников приднестровских предприятий и учреждений необходимо перевести на дистанционный режим работы. Особенно это касается тех, кто уже в возрасте и имеет какие-либо хронические заболевания", – сказал глава Оперштаба Руслан Мова.

Открытие яслей

На заседании приняли решение пойти на уступку родителям детей, возраст которых меньше трех лет, и открыть ясельные группы, но не все.

"После консультаций со специалистами санитарно-эпидемиологической службы принято решение пойти навстречу гражданам: в детском саду в случае необходимости может быть открыта одна ясельная группа для малышей, оба родителя которых работают", - отметили в Оперштабе.

Подчеркнули, что наполняемость групп будет определяться руководителем детского сада, исходя из площади занимаемого помещения, и карантинные требования к каждой из них должны быть повышенными.

Оперштаб также предлагает рассмотреть вопрос о перевозке электротранспортом утром и вечером детей младшего школьного возраста в сопровождении взрослых к месту учебы и обратно. На данный момент троллейбусы в утренние и вечерние часы перевозят только граждан на работу и с работы, а также детей и их родителей в детсады.

Карантин в учреждениях

Из-за выявленных случаев заражения коронавирусом за прошедшие три дня на карантин закрыты еще несколько классов в школах и групп в детсадах Приднестровья. В Слободзейском районе - один школьный класс, в Тирасполе - пять классов, а также одна группа в детском саду, в Рыбнице – по одному классу и группе.

Закрыты на карантин администрация села Чобручи. Зафиксированы еще пять случаев заболевания инфекцией сотрудниками Слободзейского центра гигиены и эпидемиологии.

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