Без промедления: молдавские врачи смогут обмениваться информацией онлайн

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Специалисты отделений реанимации республиканских, городских и районных медицинских учреждений с 1 октября смогут использовать онлайн-платформу для передачи информации о тяжелых случаях заражения COVID-19. Информацию представила пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что новая платформа коммуникации предусматривает обмен и передачу, а также поиск данных, изображений и видео между отделениями интенсивной терапии Республиканской клинической больницы и Института неотложной медицины с другими отделениями интенсивной терапии в городских и республиканских больницах. Это позволит получать консультацию ведущих специалистов и оперативно принимать решения о переводе пациента в ту или иную клинику, по необходимости.

Как отметила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну, такое взаимодействие поможет "оптимизировать поток пациентов из районных и муниципальных медицинских учреждений в республиканские".

© Photo : Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Молдавские специалисты смогут посредством онлайн-платформ обмениваться информацией по ведению больных с COVID-19

По словам директора клиники анестезии и интенсивной терапии Республиканской клинической больницы Виктора Кожокару, "развитие патологического процесса в реанимации может быть молниеносным, когда требуется действовать без промеджления, и в этом случае консультация специалиста с обширным опытом чрезвычайно полезна, особенно это касается районных больниц".

Онлайн-платформа будет также использоваться для обучения и повышения квалификации врачей отделений интенсивной терапии - не только по ведению тяжелых случаев COVID-19, но и по другим заболеваниям.

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