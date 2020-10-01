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Врачи обмениваются информацией, архивное фото.

Без промедления: молдавские врачи смогут обмениваться информацией онлайн

© Sputnik / Ivan Rudnev
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201001/31879464/bez-promedleniya-moldavskie-vrachi-smogut-obmenivatsya-informatsiey-online.html

Специалисты отделений интенсивной терапии в молдавских больницах смогут получать консультации относительно тяжелых случаев COVID-19, используя онлайн-платформу.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Специалисты отделений реанимации республиканских, городских и районных медицинских учреждений с 1 октября смогут  использовать онлайн-платформу для передачи информации о тяжелых случаях заражения COVID-19. Информацию представила пресс-служба Минздрава.

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REUTERS / NEXU Science Communication
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Сообщается, что новая платформа коммуникации предусматривает обмен и передачу, а также поиск данных, изображений и видео между отделениями интенсивной терапии Республиканской клинической больницы и Института неотложной медицины с другими отделениями интенсивной терапии в городских и республиканских больницах. Это позволит получать консультацию ведущих специалистов и оперативно принимать решения о переводе пациента в ту или иную клинику, по необходимости. 

Как отметила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну, такое взаимодействие поможет "оптимизировать поток пациентов из районных и муниципальных медицинских учреждений в республиканские".

Молдавские специалисты смогут посредством онлайн-платформ обмениваться информацией по ведению больных с COVID-19
© Photo : Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale
Молдавские специалисты смогут посредством онлайн-платформ обмениваться информацией по ведению больных с COVID-19

По словам директора клиники анестезии и интенсивной терапии Республиканской клинической больницы Виктора Кожокару, "развитие патологического процесса в реанимации может быть молниеносным, когда требуется действовать без промеджления, и в этом случае консультация специалиста с обширным опытом чрезвычайно полезна, особенно это касается районных больниц".

Онлайн-платформа будет также использоваться для обучения и повышения квалификации врачей отделений интенсивной терапии - не только по ведению тяжелых случаев COVID-19, но и по другим заболеваниям.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2009)

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