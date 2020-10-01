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В шести детских садах Кишинева пройдет масштабная реконструкция

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
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Sputnik Молдова
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В этих дошкольных образовательных учреждениях обучаются более двух тысяч детей, сообщает мэрия Кишинева.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. В Кишиневе будет проведена теплоизоляция зданий шести столичных детских садов, которые посещают около 2300 детей, сообщил мэр столицы Ион Чебан.

В четверг градоначальник подписал договор с подрядчиком, который выиграл тендер на проведение работ в детских садах №167, 146, 34, 112, 225 и 127. Работы должны быть завершены в течение 12 месяцев.

Стоимость проекта составила 25 миллионов евро и реализуется мэрией Кишинева при финансовой поддержке ЕБРР (заем в сумме 10 миллионов евро), Европейского инвестиционного банка (заем в сумме 10 миллионов евро) и фонда "Восточноевропейское партнерство в сфере энергоэффективности и экологии" (грант в сумме 5 миллионов).

Ученица в защитной маске.
© REUTERS / Remo Casilli
В Кишиневе не будут закрывать детские сады и школы из-за "красного кода"

Первый этап проекта предусматривает теплоизоляцию 23 зданий — детских садов, лицеев, спортивных школ и больниц. В октябре примэрия Кишинева объявит тендер по теплоизоляции 3 больниц и 14 лицеев и спортивных школ.

При отборе участников проекта рассмотрены 300 госучреждений. Из них выбрали те, которые приносят муниципальному бюджету больше всего убытков из-за высоких расходов на оплату коммунальных услуг и техническое обслуживание.

Во время работ будут установлены новые индивидуальные теплопункты, полностью восстановлены крыши, установлены солнечные панели, заменено оборудование в пищеблоках, восстановлены подвалы и инженерные сети, проведена система автоматического учета для удаленного мониторинга.

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Теги:
детские сады


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