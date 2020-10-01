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Новый антирекорд: в Молдове подтверждены 1022 новых случая COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2007)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201001/31880753/novyj-antirekord-v-moldove-podtverzhdeny-1022-novyh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 54 064.

КИШИНЕВ, 1 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 1022 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в четверг.

По данным ведомства, в семи эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну.

Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 54 064.

Коронавирус с нами на всегда
© AFP 2020 / MICHAL CIZEK
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За минувшие 24 часа проведено 3065 первичных тестов.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 86 медработников: 28 врачей, 40 медсестер и 18 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 649 пациентов (из них 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 502 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 39 499 человек.

Зафиксированы еще 16 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1336.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимать решения об ужесточении или снятии ограничений будут территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2007)

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Теги:
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