Безопасное виноделие: в Молдове спасатели учат правильно спускаться в погреб

В Молдове в самом разгаре - сезон виноделия. В процессе приготовления национального напитка очень важно соблюдать меры безопасности. Спасатели объявили о начале информационной кампании, чтобы предотвратить случаи отравления углекислым газом в погребах.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Информационную кампанию, которая призвана предотвратить случаи отравления углекислым газом при изготовлении домашнего вина, начала в Республике Молдова Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Сотрудники ГИЧС в домохозяйствах, где люди производят домашнее вино, будут информировать о том, какие опасности таит в себе нарушение правил безопасности при изготовлении этого напитка.

При брожении сусла выделяется углекислый газ, который является сильнейшим токсином. При производстве вина он скапливается в погребах в высоких концентрациях. Если в помещении, где бродит сусло, нет вентиляции, пребывание в нем опасно для жизни.

Спасатели информируют, что отравление углекислым газом проявляется головной болью, головокружением, рвотой. В тяжелых случаях появляются судороги, человек может впасть в кому.

Чтобы узнать, достаточно ли в погребе кислорода, нужно зажечь свечу. Если она погасла, уровень кислорода недостаточен и нужно немедленно покинуть помещение, информируют сотрудники ГИЧС. Вход в погреб, где находится пострадавший от отравления углекислым газом, без средств защиты - опасен.

Кампания по информированию населения о мерах безопасности при изготовлении домашнего вина продлится весь период, пока виноделы собирают виноград и готовят сусло. По данным ГИЧС, с начала сезона 2020 года из-за несоблюдения правил безопасности в процессе ферментации вина отравление углекислым газом получили три человека.

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