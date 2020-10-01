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Какие действия продумывают в Приднестровье в случае роста COVID-пациентов

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2009)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201001/31883998/kakie-deystviya-produmyvayut-v-pridnestrove-v-sluchae-rosta-covid-patsientov.html

Приднестровские власти рассматривают в частности варианты мест для размещения инфицированных в случае, если их количество значительно увеличится.

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – Sputnik. В Приднестровье предполагают заразившихся COVID-19, у которых отсутствуют симптомы заболевания, а также тех, у кого легкая форма, размещать на базе оздоровительных лагерей и других учреждений. Такой запасной вариант в случае, если ситуация с COVID-инфицированием будет меняться в худшую сторону, обсудили на заседании Оперативного штаба.

"Из-за роста заразившихся COVID-19 свободный коечный фонд лечебных учреждений сокращается. Инфекционные госпитали на сегодняшний день загружены на 66%", - подчеркнул руководитель Оперштаба Руслан Мова.

Один день ученика в пандемии
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Он отметил, что лагерь "Днестровские зори" в Меренештах единовременно может принять до 140 человек, профилакторий "Солнечный" в Днестровске - до 120 человек, профилакторий предприятия "Тиротекс" в Тирасполе и сельская врачебная амбулатория села Парканы - до 50 человек, гостиница "Спорт", которая находится на республиканском стадионе, - до 30 человек, однако там отсутствует пищеблок.

"Лагерь "Спартак" готов принять до 290 человек. Один его корпус вмещает 150 пациентов, и он фактически готов к принятию людей, а два других – требуют установки отопительных приборов", - пояснил Мова.

Руководитель Оперштаба предложил провести комплексную ревизию этих объектов на предмет того, насколько возможно их использовать в качестве лечебных учреждений для размещения инфицированных.

В инфекционных госпиталях региона лечение проходят 932 пациента. COVID-летальность в Приднестровье составляет 2,5% от числа заразившихся, или 98 человек, а доля выздоровевших – 71% (2757 человек).

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2009)

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Теги:
рост, Приднетсровье


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