Какие действия продумывают в Приднестровье в случае роста COVID-пациентов

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – Sputnik. В Приднестровье предполагают заразившихся COVID-19, у которых отсутствуют симптомы заболевания, а также тех, у кого легкая форма, размещать на базе оздоровительных лагерей и других учреждений. Такой запасной вариант в случае, если ситуация с COVID-инфицированием будет меняться в худшую сторону, обсудили на заседании Оперативного штаба.
"Из-за роста заразившихся COVID-19 свободный коечный фонд лечебных учреждений сокращается. Инфекционные госпитали на сегодняшний день загружены на 66%", - подчеркнул руководитель Оперштаба Руслан Мова.
"Лагерь "Спартак" готов принять до 290 человек. Один его корпус вмещает 150 пациентов, и он фактически готов к принятию людей, а два других – требуют установки отопительных приборов", - пояснил Мова.
Руководитель Оперштаба предложил провести комплексную ревизию этих объектов на предмет того, насколько возможно их использовать в качестве лечебных учреждений для размещения инфицированных.
В инфекционных госпиталях региона лечение проходят 932 пациента. COVID-летальность в Приднестровье составляет 2,5% от числа заразившихся, или 98 человек, а доля выздоровевших – 71% (2757 человек).
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