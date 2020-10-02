"Молдовагаз" начала закачку на хранение газа в Украине

Часть природного газа, предназначенного для молдавских потребителей в холодный сезон, складируют в соседней Украине. Для этого будет использован реверсный поток по Трансбалканскому коридору.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. Впервые в истории АО "Молдовагаз" начало закачку на хранение природного газа в Украине по Трансбалканскому коридору. Об этом сообщила служба по связям с общественностью предприятия.

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Ежедневно планируется передавать от 1,5 до 3 миллионов кубометров газа для складирования в подземных хранилищах для последующего использования ресурсов в холодное время года.

Суммарно в октябре и ноябре планируется закачать на хранение около 100 миллионов кубометров газа. По необходимости, эти объемы будут поставлены потребителям АО "Молдовагаз" в период с декабря 2020 по февраль 2021 года.

Суммарное потребление природного газа правобережной частью Молдовы варьирует в пределах миллиарда кубометров в год. Свыше 80% приходятся на холодное время года.

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Трансбалканский газовый коридор начинается в России, проходит по территории Украины, Молдовы, Румынии и через Болгарию приходит в Турцию. Основным потребителем газа, качаемого по этому маршруту, являлась Анкара.

© Photo : Neftegaz.ru Маршрут Трансбалканского газового коридора

С 1 января 2020 года "Газпром" запустил "Турецкий поток" и прекратил поставки газа по Трансбалканскому газопроводу через Украину в Болгарию, Турцию, Грецию и Македонию. Этим маршрутом в настоящее время подают лишь небольшие объемы для Румынии.

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