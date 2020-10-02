Гагаузия – в красной зоне COVID-опасности: закроют ли детсады, школы и рестораны

В двух районах Гагаузии с 1 октября объявлен "красный код" COVID-опасности. Еще в одном районе – "оранжевый". Будут ли закрыты детские сады, школы и предприятия общепита, как себя вести в транспорте и на улице, рассказал глава комиссии по ЧС Гагаузии Иван Колиогло.

КОМРАТ, 2 окт - Sputnik, Алексей Карташилов. Министерство здравоохранения Молдовы в конце сентября объявило о том, что режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения не был продлен на национальном уровне, и теперь эпидемиологическая ситуация будет оцениваться, исходя из текущего развития событий в каждом отдельно взятом регионе.

Критериями для оценки эпидемиологической обстановки становится количество заболевших за последние 14 дней человек в соотношении на 100 тысяч населения, количество проведенных тестов на COVID-19 и наличие свободных койко-мест в больницах. Соответственно, регионам присуждаются четыре уровня COVID-опасности – "красный" (более 100 заболевших на 100 тысяч населения), "оранжевый" (50-10 заболевших), "желтый" (1-50) и "зеленый" (нет случаев заболевания за последние две недели).

Из трех районов Гагаузии два находятся в "красной зоне". В Комратском районе 112 заболевших на 100 тысяч населения, а в Вулканештском районе – 154. Чадыр-Лунгскому району присужден второй в плане опасности код – "оранжевый" (71).

Тем не менее, по словам Ивана Колиогло, введение наивысших кодов опасности "не означает, что в автономии повсеместно вводится чрезвычайная ситуация и все закрывается".

"Комиссия по ЧС каждые две недели будет принимать решение индивидуально по населенным пунктам, в которых выявлен очаг. Тогда же будет известно, как будут работать рынки, школы, детские сады, предприятия общественного питания", - сказал Колиогло.

На данный момент, несмотря на "красный" и "оранжевый код" опасности, в Гагаузии нет закрытых школ и детсадов.

"Отвечаю на главный вопрос: нет, школы и детские сады у нас закрыты не будут. Если будет выявлен заболевший ребенок, класс или группа отправится на самоизоляцию, останется на дистанционном обучении. Школа и детсад, при этом, продолжат работать в обычном режиме. Заболеет больше детей и педагогов, будем принимать решение индивидуально по учебному заведению – переводить детей на дистанционное, посменное обучение", - отметил Колиогло.

Пока же в Гагаузии сохраняется стабильная ситуация, и введение жестких ограничительных мер не ожидается. В некоторых других районах страны "ситуация намного хуже".

"Кафе, бары, рестораны и другие предприятия общественного питания будут работать в прежнем режиме - праздники можно проводить в количестве до 50 человек. Центры здоровья работают в нормальном режиме, но в зависимости от эпидемиологической ситуации количество услуг может быть ограничено", - добавил глава КЧС Гагаузии.

Он подчеркнул, что в автономии хотя темпы распространения коронавируса не столь высоки, как в других, в том числе соседних регионах, однако "расслабляться ни в коем случае нельзя".

"Нужно носить защитные маски в общественном транспорте и закрытых помещениях, чаще мыть руки, соблюдать правила респираторной гигиены, в том числе при нахождении на улице", - добавил специалист.

По данным Министерства здравоохранения Молдовы на вечер 1 октября, в стране поставлен новый антирекорд по числу заболевших за сутки - 1022. Всего с начала пандемии в Молдове выявлено 54 064 случая инфицирования COVID-19, из которых активными остаются 13 229. Выздоровели за сутки 502 человека, всего таковых - 39 499 человек.

В 188 странах мира, по подсчетам университета Джонса Хопкинса, насчитывается 34 миллиона 297 тысяч 788 заболевших коронавирусом. Скончалось более 1 миллиона человек, выздоровело – свыше 23,8 миллиона.

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