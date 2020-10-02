Гагаузия – в красной зоне COVID-опасности: закроют ли детсады, школы и рестораны

КОМРАТ, 2 окт - Sputnik, Алексей Карташилов. Министерство здравоохранения Молдовы в конце сентября объявило о том, что режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения не был продлен на национальном уровне, и теперь эпидемиологическая ситуация будет оцениваться, исходя из текущего развития событий в каждом отдельно взятом регионе.
Из трех районов Гагаузии два находятся в "красной зоне". В Комратском районе 112 заболевших на 100 тысяч населения, а в Вулканештском районе – 154. Чадыр-Лунгскому району присужден второй в плане опасности код – "оранжевый" (71).
Тем не менее, по словам Ивана Колиогло, введение наивысших кодов опасности "не означает, что в автономии повсеместно вводится чрезвычайная ситуация и все закрывается".
"Комиссия по ЧС каждые две недели будет принимать решение индивидуально по населенным пунктам, в которых выявлен очаг. Тогда же будет известно, как будут работать рынки, школы, детские сады, предприятия общественного питания", - сказал Колиогло.
На данный момент, несмотря на "красный" и "оранжевый код" опасности, в Гагаузии нет закрытых школ и детсадов.
Пока же в Гагаузии сохраняется стабильная ситуация, и введение жестких ограничительных мер не ожидается. В некоторых других районах страны "ситуация намного хуже".
"Кафе, бары, рестораны и другие предприятия общественного питания будут работать в прежнем режиме - праздники можно проводить в количестве до 50 человек. Центры здоровья работают в нормальном режиме, но в зависимости от эпидемиологической ситуации количество услуг может быть ограничено", - добавил глава КЧС Гагаузии.
Он подчеркнул, что в автономии хотя темпы распространения коронавируса не столь высоки, как в других, в том числе соседних регионах, однако "расслабляться ни в коем случае нельзя".
"Нужно носить защитные маски в общественном транспорте и закрытых помещениях, чаще мыть руки, соблюдать правила респираторной гигиены, в том числе при нахождении на улице", - добавил специалист.
В 188 странах мира, по подсчетам университета Джонса Хопкинса, насчитывается 34 миллиона 297 тысяч 788 заболевших коронавирусом. Скончалось более 1 миллиона человек, выздоровело – свыше 23,8 миллиона.
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