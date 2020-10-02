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Фуры в Кишиневе

За торговлю бесплатными "дозволами" на перевозки в РФ задержаны восемь человек

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201002/31890606/za-torgovlyu-besplatnymi-dozvolami-na-perevozki-v-rf-zaderzhany-vosem-chelovek.html

Обвиняемых подозревают в организации преступной схемы по продаже бесплатных разрешений на перевозку товаров в Российскую Федерацию.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Восемь человек, включая бывших и нынешних сотрудников Национального агентства автотранспорта попали в поле зрения Национального антикоррупционного центра (НАЦ) за незаконную торговлю "дозволами".

Согласно материалам уголовного дела, начиная с 2019 года, группа лиц организовала коррупционную схему по продаже разрешений на перевозки грузов в РФ некоторым компаниям, не имевшим на это права. Хотя эти разрешения бесплатны, подозреваемые продавали их по 200-500 евро за единицу.

Протест водителей фур. Архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
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В "дозволах" с помощью специального оборудования и химикатов подделывали названия фирм и автомобилей. Чтобы скрыть следы преступления, документы объявляли потерявшимися.

Возбуждено два уголовных дела — за превышение должностных полномочий и подделку государственных документов. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

В сентябре молдавские транспортники смогут использовать те 4 тысячи разрешений, которые были предусмотрены на четвертый квартал 2020-го. Этого удалось добиться в результате переговоров Минэкономики с представителями Минтранспорта РФ.

В нынешнем году Молдова может использовать 16 тысяч авторизаций: 8 000 - в первом полугодии и по 4 000 на последние два квартала.

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Теги:
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