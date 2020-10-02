"Красный код" в Кагуле: местные власти ввели ряд ограничений

Власти Кагульского района решили ввести ряд ограничений, ранее предложенных Национальной чрезвычайно комиссией общественного здоровья для регионов страны, где выявлен повышенный уровень угрозы в связи с распространением COVID-19.

КИШИНЕВ, 2 окт - Sputnik. Власти Кагульского района приняли решение ввести ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Все меры будут действовать 14 дней. Затем проведут новый мониторинг и примут решение, продлевать ли действие ограничений.

Министерство здравоохранения Молдовы в конце сентября объявило о том, что режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения не был продлен на национальном уровне, и теперь эпидемиологическая ситуация будет оцениваться, исходя из текущего развития событий в каждом отдельно взятом регионе.

Согласно решению, принятому на заседании, в Кагульском районе теперь запрещено проведение массовых мероприятий и разного рода церемоний.

В период действия чрезвычайного положения в области здравоохранения на всей территории Кагульского района действует запрет на организацию массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, спортивных, социальных, рекламных), также гражданам запретили проводить разные торжества, такие как свадьбы и крестины. Запрещено посещать детские площадки и зоны отдыха.

Ограничения коснулись и религиозных мероприятий - проводить церковные собрания теперь можно исключительно на открытом воздухе, соблюдая социальную дистанцию между участниками не менее двух метров.

Деятельность рынков и перевозчиков в районе решили не приостанавливать, но обязали их действовать в строгом соответствии с положениями законодательства и с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

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