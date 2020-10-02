Эксперт в здравоохранении: в Молдове могут объявить "карантин 2.0"

Количество новых заражений коронавирусом в сутки может достичь 10 тысяч, если власти не примут решение ввести общий карантин по Молдове.

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. С эпидемиологической точки зрения, сейчас может быть объявлен режим общей самоизоляции в Молдове. Такое заявление сделала эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

В последние два дня количество новых заражений коронавирусом в день переваливало за тысячу. Напомним, что в начале лета Токарчук также для Sputnik заявила, что республика придет к такому показателю.

Прогноз эксперта исполнился на месяц раньше, чем предсказывалось.

"Ситуация намного сложнее, чем в начале лета. Введение карантина разбило бы эту цепочку заражений", - считает Токарчук.

По ее мнению, если такой ритм роста заражений будет сохраняться, то можно прийти к еще более тревожным цифрам – по 10 тысяч новых инфицирований за сутки.

Общий режим карантина поможет изолировать граждан, которые еще не узнали, что заразились, полагает собеседница.

Как отметила Токарчук, режим общего карантина не применяют в Молдове не столько из-за экономических аспектов, сколько из-за общественных: на 1 ноября запланированы президентские выборы.

Что касается экономической деятельности в стране, из-за которой нежелателен "карантин 2.0", то эксперт подчеркнула, что если граждане будут заболевать, то так или иначе, они не будут способны работать.

Стоит напомнить, что в день выборов на избирательных участках граждане должны будут снимать на время защитные маски, чтобы их можно было идентифицировать.

Токарчук заявила, что после выборов стоит ожидать еще виток новых случаев COVID-19.

© Sputnik / Mihai Caraus. Алла Токарчук

Она объяснила это предположение тем, что следила за пандемией в Румынии, а именно за ситуацией после местных выборов: вскоре после голосования в стране зафиксировали очередную вспышку коронавируса.

Говоря о пандемии, она также уточнила, что усложнить ситуацию может и холодное время года, поскольку параллельно с коронавирусом появятся также другие вирусы и простуда. Из-за этих сезонных заболеваний хронические болезни многих граждан могут дать осложнения.

Говоря о сезонных заболеваниях, она рассказала, что в мире уже появились смешанные тесты, которые способны выявить в организме как COVID-19, так и грипп.

"В условиях Молдовы будут использовать метод исключения. Если тест на коронавирус даст отрицательный результат, то значит у человека грипп или другой вирус", - пояснила Токарчук.

Она также негативно высказалась о гражданах республики, отказывающихся носить маски и о тех, кто носит их неправильно, оставляя нос открытым.

Напомним, что Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение, что режим чрезвычайного положения в здравоохранении не будут продлевать по всей стране. Вместо этого ввели новый механизм управления пандемией. Комиссия будет отслеживать ситуацию в каждом районе и присваивать им свой код опасности в зависимости от сложности ситуации.

Такая система вступила в силу 1 октября. Так комиссия предложила ввести "красный код" опасности заражения коронавирусом в 26 районах и муниципиях, включая Кишинева. Еще 11 районов попали под "оранжевый код". В Леово принято ввести "желтый".

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