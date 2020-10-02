День вина 2020: как пройдет праздник в условиях пандемии

В первые выходные октября в Молдове организуют традиционный праздник вина. Какие торжества запланированы в этом году?

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. На фоне распространения коронавируса Национальный день вина пройдет по большей части в виртуальном формате.

Все, кто хочет приобщиться к праздничным мероприятиям, могут это сделать на сайте wineday.wineofmoldova.com, а также на страницах "Wine of Moldova" в социальных сетях Facebook и Instagram – там организуют прямую трансляцию торжества.

"Мы подготовили специальную программу, в которой могут принять участие все желающие. В 10:00 начнется лайв официального открытия Национального дня вина. В 19:00 будет организован праздничный вебинар, в котором примут участие журналисты, сомелье и дегустаторы мирового уровня. Гости смогут отведать молдавского вина в режиме онлайн", - рассказал для Sputnik Молдова директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

© Sputnik / Miroslav Rotari День вина в Кишиневе в 2018 году

Если в прошлые годы на площади Великого национального собрания в эти дни проводили различные концерты, винные дегустации, танцы и ярмарки, нынешней осенью размах будет куда более скромным.

Так, в субботу и воскресенье в сквере Кафедрального Собора пройдут две выставки лучших молдавских вин. Также гости смогут полюбоваться фотоэкспозицией "Eu deVIN sărbătoare" ("Я - праздник").

По словам Арпентина, в 17 винодельнях республики будут организованы праздничные художественные программы. Все те, кто хочет провести время за бокалом вина и традиционными блюдами молдавской кухни, должны забронировать место заранее.

И еще один приятный бонус - скидки. По случаю особенной даты в некоторых магазинах можно будет приобрести вино отечественного производства по специальной цене.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova