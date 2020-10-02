Минздрав: в стране подтверждены 952 новых случая COVID-19

КИШИНЕВ, 2 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 952 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в пятницу.

По данным ведомства, в четырех эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" из Турции и Великобритании.

Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 55 016.

За минувшие 24 часа проведено 3152 тестов, при этом первичных - 2937.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 55 медработников: 22 врачей, 26медсестер и семи сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 689 пациентов (из них 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 503 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 40 002 человек.

Зафиксированы еще 8 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1344.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 30 сентября.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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