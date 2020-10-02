SputnikPro: журналист — это переводчик с тарабарского на человеческий

Второго октября в режиме онлайн состоялся очередной вебинар в рамках международного просветительского проекта SputnikPro. Мастер-класс для журналистов, блогеров и руководителей пресс-служб провела руководитель редакции "Новости недвижимости" МИА "Россия сегодня" Ольга Набатникова.

В новостной журналистике она работает с 2005 года: корреспондентом в информагентстве "Интерфакс" и ответственным выпускающим редактором в РИА Новости. С 2014 года возглавляет редакцию "Новости недвижимости" МИА.

Почему треть людей активно избегают новостей

За последние 20 лет в информационном потоке, который обрушивается на читателей, зрителей и слушателей, произошли огромные изменения, рассказала Набатникова. Число источников информации увеличилось в разы. К телевидению добавились стриминговые сервисы, к радио — подкасты, к печатной прессе — тысячи новостных сайтов. Приложения для мобильных устройств, социальные сети, новостные рассылки, мессенджеры — людям стало чрезвычайно трудно сосредоточиться на одном источнике для получения информации.

"По данным исследований, сейчас потребители тратят на цифровой контент около 8,8 часа в день — фактически, треть суток. Этот показатель еще выше у новых поколений — миллениалы тратят на чтение и просмотр информации до 10,9 часа в сутки, а нынешнее молодое поколение — до 11,4 часа в сутки", — рассказала ведущая мастер-класса.

При этом читатель не стал ни счастливее, ни даже информированнее, чем прежде. Инфопоток вырос во много раз, но главная боль потребителя информации в том, что СМИ не объясняют, что происходит — так считает больше половины опрошенных.

Исследования показали, что 32 процента опрошенных активно избегают новостей, переключаются на развлекательные ресурсы. "Меньше знаешь — крепче спишь" — такой принцип начинает действовать, когда люди чувствуют, что не состоянии разобраться в вале информации.

В этой ситуации журналист становится тем, кто объясняет читателю, что происходит. Переводит массивы цифр и фактов, выжимает суть из перегруженных параграфами пресс-релизов.

"Журналист — это переводчик с тарабарского на человеческий", — говорит по этому поводу Ольга Набатникова.

Что читатели считают ценным

Мир меняется, меняются масс-медиа — и меняются предпочтения у потребителей информации. Из бурного потока новостей читатели выхватывают то, что считают для себя ценным. Ольга Набатникова рассказала, как выглядит информационная картина мира для поколения людей младше 35 лет.

Для миллениалов и "поколения G" ценно "быть в курсе" — знание последних новостей о том, что может непосредственно повлиять на жизнь, повышает статус в социуме.

Мир испещрен многочисленными "демаркационными линиями" — политическими, социальными и культурными. Ценным считается знание новостей, которые важны для сообщества, к которому ты себя относишь. То, что ты читаешь, показывает, к какой "команде" ты принадлежишь — за какого президента голосуешь, какие фильмы смотришь и какие марки смартфонов выбираешь.

Новости для молодых людей — это и способ учиться, узнавать новое о мире о и себе. Мнения ведущих экспертов здесь играют важную роль.

Новости — это и инструмент развития социальных связей, и источник вдохновения, и способ развивать собственные увлечения и интересы.

Где журналисту отыскать читателя

Раньше для контакта со СМИ у читателей было свое специальное время — утренние программы ТВ, дневной выпуск новостей по радио, вечерняя газета. Но теперь это время "назначают" только в особых случаях — ставят закладки на лонгриды, сериалы, шоу в ютьюбе. Весь остальной информационный поток приходит к потребителю случайными способами.

"Контакт со СМИ обычно происходит, когда читатель хочет "проапгрейдить" свою картину мира. В этом случае нужны очень короткие новости, которые быстро могут быстро рассказать, что случилось, пока вас "не было" в инфопотоке. Здесь к лидерству рвутся новостные агрегаторы, телеграм", — рассказала Ольга Набатникова.

Контакт с информацией у потребителя часто случается, когда нужно заполнить время. Востребована "прикольная", занимательная, незначительная информация, которая может привлечь раздвоенное внимание — когда человек читает новости, а параллельно слушает музыку, или слушает подкаст и смотрит в окно.

Часто контакт происходит как "перехват внимания". Человек не собирался читать никакой информации или смотреть видео, но в смартфоне пришло уведомление, привлек яркий заголовок — и вот уже пошел отсчет тех 10 часов, которые в сутки уходят на потребление новостей.

Как достучаться до потребителей информации

Такое изменение потребления контента означает высокий уровень фона и косвенного знакомства с новостями. Если журналист не апеллирует к вещам, важным для человека, то его не услышат. Такова реальность — человек привык, что не он ищет новости, а контент в любом формате ищет его сам.

"Самая перспективная, молодая аудитория, интересуется тем, что считалось периферией новостного пространства — развлечения, лафстайл, культурные новости, блогеры, тренды. Традиционные СМИ больше не кажутся актуальными или доминирующими, когда речь заходит о новостях", — отметила ведущая мастер-класса.

То есть, привычные для прессы интонации в духе "Вам следует это знать" сменились иными настроениями — "Вам будет интересно и прикольно это узнать". Журналист как никогда прежде зависит от своей аудитории и должен постоянно думать о ее интересах, если хочет удержать внимание.

Важный инструмент здесь — понимание того, откуда к вам приходит трафик. Простой рост просмотров дает немного. Необходимо выяснить, что это за просмотры — прямой трафик, переходы из новостных агрегаторов или из социальных сетей.

Три слона, три кита — в подаче материала

Эффективный подход в представлении современных медиа опирается на три базовых принципа — прагматика, социальный поворот и эмоции.

Прагматика — полезная информация, которая рассказывает о том, что непосредственно касается человека и помогает личному развитию. Сообщения экспертов и городских служб, лайфхаки и личный опыт, расследования и "тест-драйвы".

Социальный поворот помогает выработать собственную позицию, почувствовать себя частью большой общности. Так изменения в жизни города объединяют его жителей — человек ведь создание социальное.

"Значимы в контексте социального поворота истории людей, которые живут в вашем городе. Волонтеры, которые занимаются добрыми делами — читатели любят добрые истории", — рассказала Ольга Набатникова.

Отдельный большой пласт — это эмоции, которые испытывает читатель. Никто не любит новости, которые не вызывают эмоций, даже биржевые брокеры и налоговые инспекторы. А городские жители эмоциональны по умолчанию. Редко кому удается оставаться хладнокровным посреди мельтешения жизни в мегаполисе.

Верните мне мой 2007-й

Эмоции бывают разными и далеко не все из них приятны. Затопление только что отремонтированной улицы Албишоара в Кишиневе наверняка вызывает у читателей раздражение. Сообщения о коронавирусных антирекордах и грозные заявления налоговой службы в адрес арендодателей-"уклонистов" — беспокойство и даже страх.

"Позитивный" контент не менее популярен. Исследования показали, что самые продуктивные эмоции с точки зрения трафика — это "Wow-эффект" и ностальгия. Речь не о только о воспоминаниях, как хорошо быть молодым, когда и трава была зеленее, и мороженое — вкуснее. Молодежь очень даже склонна к ностальгии, только временной масштаб здесь короче: "Верните мне мой 2007-й".

"Мастерство журналиста в том, чтобы даже самый скучный, казалось бы, материал подать небанально", — пояснила ведущая мастер-класса SputnikPro.

Например, сообщение о тривиальном ремонте в одном из городских дворов может заиграть новыми красками, если это двор исторического или знаменитого здания.

Сам себе продюсер

Известно, что журналист должен быть мультимедийным. Но и здесь время вносит свои поправки и коррективы.

"Уметь снимать важно, но гораздо важнее понимать, как перепаковать контент в плане его форматности — важно знать, как именно представить контент в конкретном информационном канале. Подрядчика, который снимет видео красиво, найти можно. Но только сам автор знает, что ютьюбе видео должно выглядеть вот так, а в телеграме — совершенно по другому", — считает Ольга Набатникова.

В современных медиа от журналиста требуют самостоятельно продвигать свой контент, выступать в роли "сам себе продюсер". Это рационально прежде всего в подаче материала.

"Очень часто люди обращают внимание на материал, потому что его расшаривает сам автор и при этом демонстрирует свою личную позицию. Материал может быть нейтральным, но авторская позиция автора в соцсетях и мессенджерах притягивает читателей", — подчеркнула Ольга Набатникова.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами.

Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств.

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