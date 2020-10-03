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В Кишиневе снова объявлен субботник — идет "Большая уборка"

© Sputnik / Alexei Danichev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201003/31904402/v-kishineve-snova-obyavlen-subbotnik-idet-bolshaya-uborka.html

Мэрия определила 50 пунктов, в которых горожане и сотрудники коммунальных служб будут убирать мусор и сухие листья.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. В столице продолжается муниципальная акция под названием "Большая уборка".

Накануне мэр Кишинева Ион Чебан призвал горожан вместе с сотрудниками коммунальных служб снова выйти в парки, зеленые зоны и дворы города, чтобы убрать мусор и сухие листья.

Уборка в парке, архивное фото.
© Sputnik / Максим Богодвид
В Кишиневе началась генеральная уборка - мэр и горожане наводят чистоту

"В этот раз я также призываю всех горожан, управляющих жилым фондом, экономических агентов, руководителей государственных учреждений и представителей гражданского общества заняться уборкой территории вокруг "многоэтажек", — сообщил Чебан в социальных сетях.

Для субботника определены 50 пунктов сбора во всех секторах города.

Сам градоначальник вместе с сотрудниками мэрии проводит уборку территории возле Музея села в секторе Ботаника.

Во время работы участники субботника работают с соблюдением норм противоэпидемической безопасности, в масках и на социальной дистанции.

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Теги:
субботник


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