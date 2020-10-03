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Ион Кику

Ион Кику поздравил жителей Молдовы с Национальным днем вина

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201003/31905192/ion-kiku-pozdravil-zhitelej-moldovy-s-nacionalnym-dnem-vina.html

Наша страна входит в число 20 ведущих стран-производителей вина и является 13 по счету крупнейшим экспортером в мире.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Премьер-министр правительства РМ Ион Кику поздравил жителей страны с Национальным днем вина.

Глава правительства напомнил, что на земле Молдовы расположено более 2 процентов виноградников мира. Благодаря труду виноделов, наша страна входит в число 20 ведущих стран-производителей вина и является 13 по счету крупнейшим экспортером в мире.

Кику отметил, что молдавское вино экспортируется в более чем 70 стран планеты, в том числе в такие отдаленные, как Китай, Австралия и США.

"От имени Правительства я искренне благодарю всех виноделов и виноградарей за то, что они с гордостью продвигают имидж Республики Молдова во всем мире", — заявил премьер.

День вина в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
День вина 2020: как пройдет праздник в условиях пандемии
Доля виноделия в ВВП составляет около двух процентов и занимает 9 процентов от общего экспорта Молдовы. В 2019 году отрасль экспортировала товаров на сумму более 200 миллионов евро.

На фоне распространения коронавируса Национальный день вина в 2020 году проходит по большей части в виртуальном формате — в прямых трансляциях праздничных мероприятий. 

Если в прошлые годы на площади Великого национального собрания в эти дни проводили различные концерты, винные дегустации, танцы и ярмарки, нынешней осенью размах будет куда более скромным — организуются небольшие выставки, вебинары и мастер-классы.

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Теги:
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