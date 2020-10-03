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Зерно

В Молдове открылся сезон массового воровства зерна — полиция встревожена

© Sputnik / Егор Еремов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201003/31905736/v-moldove-otkrylsya-sezon-massovogo-vorovstva-zerna-policiya-vstrevozhena.html

Правоохранители призывают не заключать устных сделок и не отгружать зерно без предварительной оплаты.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Воровство зерна после сбора урожая и мошенничество при заключении сделок о продаже хлеба стали массовым явлением в последние годы. Об этом заявил Генеральный инспекторат полиции (ГИП).

Преступники, чтобы завоевать доверие жертв, открывали предприятия от имени посредников, ведущих деятельность в этой области, и представлялись фермерам в качестве лиц, принимающих решения, или представителей компаний, закупающих зерно на экспорт, сообщает ГИП.

Сельхозугодья Тираспольского комбината хлебопродуктов.
© Sputnik / Irina Leahova
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Мошенники соблазняли фермеров, предлагая им высокие цены и убеждали их отгрузить зерно со складов. Затем полученный хлеб быстро перепродавали настоящим закупщикам, а деньги присваивали.

Правоохранители обратились к аграриям с призывом соблюдать элементарные правила безопасности при заключении сделок. Фермеров просят не заключать "устных контрактов" (по телефону или через других лиц, которые не желают предоставлять документы, подтверждающие их личность и статус). Кроме того, необходимо проверять деятельность людей, объявивших себя покупателями и не отгружать зерно без оплаты покупателем.

По аналогичным фактам было возбуждено несколько уголовных дел, которые отправлены в суд, информирует ГИП.

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Теги:
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