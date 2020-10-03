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Врачи в больнице

Минздрав: в стране подтверждены 872 новых случая COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2016)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201003/31907037/minzdrav-v-strane-podtverzhdeny-872-novyh-sluchaya-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 55 888.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 952 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в субботу.

По данным ведомства, в семи эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну, все — из Турции.

Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 55 888.

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© Video : Sputnik / WHO
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За минувшие 24 часа проведено 3124 теста, при этом первичных - 2857.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 63 медработников: 22 врачей, 29 медсестер и 12 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 685 пациентов (из них 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 473 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 40 475 человек.

Зафиксированы еще 9 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1353.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 30 сентября.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2016)

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Теги:
коронавирус


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