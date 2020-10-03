Посольство Румынии возобновляет процедуру принятия гражданства

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Посольство Румынии в Молдове с 7 октября возобновляет свою деятельность по принятию присяги на верность в рамках процедуры получения гражданства соседней страны. Об этом говорится на официальной странице дипмиссии в Facebook.
Деятельность консульства будет осуществляться в зависимости от эпидемиологической ситуации, а график приема может быть пересмотрен.
Доступ в помещения консульства разрешается при обязательном ношении маски и при отсутствии симптомов, связанных с COVID-19 (высокая температура, кашель, насморк, одышка).
Также обязательно соблюдение социальной дистанции, присутствие более 8 человек в зале не допускается.
Число жителей Молдовы, которые получают гражданство Румынии, соседним государством не раскрывается. Известно, что в 2016 году этой возможностью воспользовался 51 человек. В 2015 году — 592 человека.
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