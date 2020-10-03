Мэрия Кишинева начинает большой ремонт в Ставченах

Будут капитально отремонтированы несколько улиц, в пригороде появятся новые линии общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. В коммуне Ставчены, пригороде Кишинева, начинается масштабный ремонт. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.

По сообщению градоначальника, будут капитально отремонтированы три улицы — Ботошань, Салкымилор, Константин Стамати. На эти цели из муниципального бюджета выделено 5 миллионов леев.

Кроме того, в коммуне появятся новые транспортные линии, а автобусы будут ходить по всей территории населенного пункта.

На следующей неделе на одной из трех улиц начнут наносить первый слой асфальта и запустят работы по монтажу уличного освещения с использованием LED-ламп.

Будет отремонтировано и футбольное поле, которое оборудуют по международным стандартам. Также в сотрудничестве с футбольной федерацией на стадионе местной средней школы будет постелено новое ковровое покрытие.

Чебан сообщил, что на проекты для пригородов в муниципальном бюджете на 2020 год было выделено около 100 миллионов леев — больше, чем когда бы то ни было.

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