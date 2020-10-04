Лаванда, Птичка, Дельфина: топ странных имен, которыми называют детей в Молдове

Сотни людей в нашей стране носят необычные имена, которые происходят от названий птиц, машин, стран, планет или исторических деятелей. Sputnik собрал самые интересные и забавные из них, которые точно вызовут улыбку и поднимут настроение.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Для многих жителей Молдовы имя, данное при рождении, становится обузой на всю жизнь. Из-за своей необычности оно доставляет его обладателю много хлопот и вызывает неоднозначную реакцию у других людей.

Диамант, Ленин и Вандам

В погоне за ярким и необычным именем для своего ребенка некоторые родители выбирают причудливые варианты. Такова история Елены Мунтян, которая решила назвать свою дочь Лавандой.

"Мне захотелось чего-то особенного, чтобы имя было запоминающимся. В Молдове много женщин, которых зовут Мариями, Татьянами и Ольгами, поэтому я решила выбрать что-то более редкое", - рассказала Елена.

Такое имя - действительно эксклюзив, ведь в Молдове есть всего три человека, которые носят имя Лаванда.

Другие родители предпочитают более благородные варианты, выбирая для своих детей имена аристократов. По данным Агентства государственных услуг, в Молдове проживают 15 человек, которых зовут Графами, а одна женщина носит имя Графиня.

Помимо этого, в нашей стране есть человек с именем Солнце - правда, неизвестно, мужчина это или женщина. Другого гражданина зовут Меркурием - в честь ближайшей к Солнцу планеты.

Также в Молдове проживают люди, которые носят такие имена, как Ленин, Аристотель и Сократ. Среди тех, чьи родители вдохновились представителями животного мира - женщины с именами Дельфина, Пэсэрика (Птичка) и Рындуника (Ласточка).

Есть в республике и те, которых назвали по примеру стран: таковы люди с именами Аргентина и Исландия.

Но и это не самое необычное: есть и граждане, носящие имена по маркам автомобилей. Так, в Молдове есть четверо Мерседесов и один Логан. Также в республике проживает 21 человек с именем Шанель, четыре Вандама и два Диаманта.

Смешные фамилии

Наряду с необычными именами в Молдове встречаются и интересные фамилии. Среди них такие как Букэ ("щека"), Боу ("бык"), Писикэ ("кошка"), Пурчика ("поросенок"), Порку ("свинья"), Гузган ("крыса"), Ракиу ("водка").

Отметим, что согласно молдавскому законодательству в службе гражданского состояния имеют право отказать в регистрации имен, соответствующих недостойным или курьезным словам.

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