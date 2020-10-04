Какие винодельни отметили наградами в День вина в 2020 году

Впервые среди награжденных оказались и два зарубежных публициста, написавших книги о молдавских винах.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Традиционно в День вина представители Минсельхоза и Национального офиса Национального управления винограда и вина вручают лучшим виноделам призы за достижения в отрасли. В 2020 году праздник состоялся в онлайн-формате, как и церемония награждения.

"Гран-при" в этом году был присужден винодельне "Rădăcini Wines" за особые заслуги в производстве высококачественных вин, сохранение традиций и продвижение имиджа Молдовы как

винодельческой страны на международной арене.

Медаль, названная в честь известного молдавского ученого, Героя Социалистического Труда Петра Унгуряну и звание "Самый умелый энолог года" была присуждена Анатолию Коджебашу, главному энологу винодельни "Kazayak-Vin".

Глава агропромышленного отдела группы компаний "Purcari" академик Владимир Косован удостоен звания "Винодел года" и медали "Николае Гузун". Награда была присуждена академику за внедрение передовых технологий в винодельческий сектор.

Благодарственная медаль "Молдавское вино. Живая легенда" была присуждена автору знаменитого сорта "Молдова" Георге Савину, сотруднику Института садоводства, виноградарства и пищевых технологий — за особые заслуги в области исследований в винодельческой отрасли.

Медали "Молдавское вино. Живая легенда" был также удостоен первый председатель Союза энологов РМ, бывший директор "Vitis Hâncești" Николае Штирбец, в честь 70-летия и в знак признания заслуг.

Среди виноделен, награжденных за производство лучших вин с защищенным географическим указанием — винодельня "Chateau Vartely" для региона "Кодру", винодельня "DK-Intertrade" для региона "Валул луй Траян", винодельня "Timbrus Purcari Estate" для региона "Штефан Водэ" и предприятие "Călărași Divin" для региона "Дивин".

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Винодельня "Fautor" награждена благодарственной медалью "Молдавское вино. Живая легенда" за самую высокую оценку винодельни на международных конкурсах в 2019 году.

В этом году благодарственная медаль была присуждена и двум зарубежным публицистам. Одна из наград был удостоен автор "Книги молдавских вин", директор крупнейшего азиатского винного конкурса "Asia Wine Trophy" Чан Жун Парк. Вторая медаль была присуждена эксперту Кэролайн Гилби за книгу "Вина Болгарии, Румынии и Молдовы".

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