Видео - то, что делает нас людьми: история спасения одной бездомной собаки

Ежегодно 4 октября в мире отмечают Международный день защиты животных. В Молдове проблемы наших братьев меньших особенно остро проявляются в вопросе бездомных собак. Трогательная история о том, как десятиклассница помогла одной из них обрести дом - в репортаже Sputnik.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. Часто нам кажется, что современный мир предельно циничен, люди живут только ради денег и собственной выгоды, а такие понятия, как нравственность, доброта и бескорыстная любовь стали пережитками прошлого. Но, к счастью, это не так.

Андрея Спеяну живет в Кишиневе и учится в 10 классе. В этой хрупкой красивой девушке прячется доброе сердце и большая душа. Свои последние летние каникулы она решила посвятить не бездумной навигации по соцсетям или в прогулках по городу с друзьями, а спасению одной живой души - собаки, которую она увидела в специализированном приюте.

"Я всегда любила животных: это чистые, искренние, безвинные души, которые не заслужили того, как с ними обращаются люди. Я периодически езжу в качестве волонтера в разные приюты для собак и каждый раз плачу, приезжаю домой с головной болью, особенно когда вижу собак с увечьями", - поделилась Андрея.

© Photo : Из личного архива Andreea Speianu Девушка в приюте для собак

Именно в одном из таких приютов, центре "Некрополь" в Кишиневе, девушка увидела ее - Дону. Ту, которой посвятит все свое ближайшее будущее.

"Она жила в вольере вместе с другими 50 собаками, и все они были намного больше и активнее ее. Пока они носились по вольеру, Дона просто сидела в углу и дрожала. Когда я попробовала подойти к ней, она сразу убежала. Мне стало ее жаль и я решила забрать ее домой, хотя родители были против", - рассказала собеседница.

© Photo : Из личного архива Andreea Speianu Бездомная собака в одном из кишиневских приютов

Следующие три месяца Андрея полностью посвятила уходу за своим новым другом, пытаясь вернуть питомца к нормальной жизни.

"Поначалу было очень сложно. Первые три недели я полностью провела с ней дома, выходила на улицу только, чтобы выгулять ее. У Доны были всевозможные паразиты, она боялась, дрожала, даже по комнате не ходила, просто сидела в одном углу. Конечно, она не была приучена к туалету, и мне приходилось постоянно убирать за ней. Я была в полном отчаянии: мне казалось, что так будет всегда", - сказала Андрея.

© Photo : Из личного архива Andreea Speianu Андрея и Дона

Гулять с Доной можно было только в 5 утра и 10 вечера, когда на улице было пусто, так как собака очень боялась людей.

"Думаю, в прошлом кто-то издевался над ней, причинял боль. Во время наших прогулок, если кто-то пытался ее погладить, Дона просто сжималась в комок и дрожала. Для нее было шоком, как человек может трогать, обнимать ее. На тот момент ей было уже около 2,5 лет, то есть это была взрослая собака с уже сформированным характером, которая никогда в жизни ничего хорошего не видела, и это было самой большой проблемой", - пояснила девушка.

© Photo : Из личного архива Andreea Speianu Дона на прогулке

Поначалу Дона даже не знала, что такое трава, деревья: во время прогулок вместо того, чтобы резвиться в зелени, просто стояла на тротуаре под палящим солнцем и боялась двинуться. Сейчас же, благодаря самоотверженному труду Андреи, она играет с другими животными, валяется на траве и выглядит самой счастливой собакой на свете.

"У меня все получилось. Из постоянно дрожащего, боящегося всего и вся животного Дона превратилась в счастливую здоровую собаку. В приюте она весила 6 килограммов, сейчас, спустя три месяца, почти 10. Когда я прихожу домой, она прыгает, виляет хвостом, заливается от счастья независимо от того, выходила ли я на 5 часов или на 10 минут. Она еще немного побаивается людей, но уже вернулась к жизни. Даже набралась смелости и начала лаять", - смеется Андрея.

© Photo : Из личного архива Andreea Speianu Андрея со своим питомцем

Девушка не остановилась на достигнутом: теперь она мечтает о том, чтобы как можно больше собак нашли свой дом. Сейчас Андрея работает над проектом "Cest.adoptie" - это портал, где публикуются истории о каждой собаке из приюта с фотографиями. Так она хочет привлечь внимание к проблеме и вдохновить людей на то, чтобы приютить нового друга.

"Зачем покупать собаку, если можно взять беспризорное животное? Тысячи собак нуждаются в этом. Когда я приезжаю в приют, они дерутся за то, кто подойдет ко мне первым. Борются за каплю внимания и любви. Я верю, что мы можем менять мир, и этот проект - один из реальных способов помочь животным обрести свой дом", - заключила она.

Ниже - трогательная история Доны в одном видео с момента взятия из приюта до возвращения к нормальной жизни.

Сами по себе

По словам Романа Трахтмана, начальника кишиневской Службы отлова, проблема бездомных животных в молдавской столице очень острая и требует комплексных решений.

"У нас в городе не менее 10 тысяч беспризорных собак, но я подозреваю, что в реальности их в два раза больше. К сожалению, в наших приютах нет столько мест, а для того, чтобы построить больше, нет денег. У нас даже рук ветеринарных не хватает для того, чтобы стерилизовать всех собак, и они продолжают размножаться. В итоге страдают все: и люди, которые иногда подвергаются нападениям, и животные, до которых почти никому нет дела", - рассказал Роман для Sputnik Молдова.

© Photo : Из личного архива Andreea Speianu В Кишиневском спецучреждении для бездомных собак

А пока приютов для собак не хватает, остается восхищаться добротой и самоотверженностью тех, кто решается взять бездомное животное к себе домой и заботиться о нем. И это - та красота души, которая действительно может спасти мир.

© Photo : Из личного архива Andreea Speianu И он может стать чьим-то другом

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