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Один день ученика в пандемии

Накануне Дня учителя в столице устроили концерт для педагогов

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201004/31912528/nakanune-dnya-uchitelya-v-stolice-ustroili-koncert-dlya-pedagogov.html

Мэр столичной администрации Ион Чебан поздравил учителей с наступающим праздником и вручил благодарственные грамоты.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Накануне Международного дня учителя, который отмечается во всем мире 5 октября, мэрия Кишинева провела праздничный концерт для педагогов.

Глава столичной администрации Ион Чебан вручил лучшим преподавателям благодарственные грамоты в знак признательности и высокой оценки их труда.

"Вклад учителей в развитие личности каждого ребенка имеет решающее значение. Каким будет наше общество в будущем, во многом зависит от учителей", — сказал Чебан, выступая на торжественном мероприятии.

В то же время в сфере образования Молдовы сохраняются серьезные проблемы. По данным министерства образования, культуры и исследований, на начало текущего года в Молдове не хватало порядка двух тысяч педагогов. Некоторые лицеи начали учебный год с дефицитом кадров сразу по нескольким дисциплинам. 

При этом число желающих учиться на педагогических факультетах с каждым годом сокращается. Из выпускников вузов лишь 40 процентов молодых людей идут работать по специальности.

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Теги:
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