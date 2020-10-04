Накануне Дня учителя в столице устроили концерт для педагогов

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Накануне Международного дня учителя, который отмечается во всем мире 5 октября, мэрия Кишинева провела праздничный концерт для педагогов.

Глава столичной администрации Ион Чебан вручил лучшим преподавателям благодарственные грамоты в знак признательности и высокой оценки их труда.

"Вклад учителей в развитие личности каждого ребенка имеет решающее значение. Каким будет наше общество в будущем, во многом зависит от учителей", — сказал Чебан, выступая на торжественном мероприятии.

В то же время в сфере образования Молдовы сохраняются серьезные проблемы. По данным министерства образования, культуры и исследований, на начало текущего года в Молдове не хватало порядка двух тысяч педагогов. Некоторые лицеи начали учебный год с дефицитом кадров сразу по нескольким дисциплинам.

При этом число желающих учиться на педагогических факультетах с каждым годом сокращается. Из выпускников вузов лишь 40 процентов молодых людей идут работать по специальности.

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