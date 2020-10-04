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Врачи в больнице

Минздрав: в стране подтвержден 691 новый случай COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2017)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201004/31912767/minzdrav-v-strane-podtverzhdeny-691-novyj-sluchaj-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 56 579.

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтвержден 691 новый случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в воскресенье.

Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 56 579.

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© Video : Sputnik / WHO
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За минувшие 24 часа проведено 2193 теста, при этом первичных - 1972.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 47 медработников: 15 врачей, 25 медсестер и 7 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 722 пациента (из них 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 480 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 40 955 человек.

Зафиксированы еще 13 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1366.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 30 сентября.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2017)

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