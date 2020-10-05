Прогноз погоды в Молдове: как долго продержится теплая погода

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 октября в Молдове сохранится теплая погода. Днем столбики термометров покажут в среднем +24, +29 градусов по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 4-19 градусов тепла. Осадков не предвидится, на небе будет переменная облачность.

Точный прогноз погоды в Кишиневе: +27 днем и +18 ночью. Ветер будет юго-восточным, от умеренного до сильного, местами порывистым. Атмосферное давление – повышенное.

В северной столице – чуть прохладнее. Точный прогноз погоды в Бельцах на понедельник, 5 октября: +25 градусов по Цельсию днем и +16 в ночное время.

Согласно данным метеослужб, на протяжении недели в республике сохранится теплая, преимущественно сухая погода. К выходным температура опустится до 23-24 градусов тепла, а со среды по пятницу местами возможны дожди.

Праздники и народные приметы

В этот день православные почитают память пророка Ионы. Согласно Священному писанию, Иона побывал в чреве кита и остался невредимым, поэтому в этот день нельзя ловить, есть или продавать рыбу.

Именно в это время наступала настоящая осень, считали на Руси. В октябре сильный ветер срывает листья с деревьев, поэтому 5 октября еще называли Листопадной.

Народные приметы на 5 октября

На Иона еще листья на березе висят – примета, что снег на землю поздно ляжет.

5 октября на ели или сосне шишек мало – зима будет теплой.

Если человек родился 5 октября, то его талисманом является цитрин.

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