Прогноз погоды в Молдове: как долго продержится теплая погода

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 октября в Молдове сохранится теплая погода. Днем столбики термометров покажут в среднем +24, +29 градусов по Цельсию, а ночью воздух прогреется до 4-19 градусов тепла. Осадков не предвидится, на небе будет переменная облачность.
Точный прогноз погоды в Кишиневе: +27 днем и +18 ночью. Ветер будет юго-восточным, от умеренного до сильного, местами порывистым. Атмосферное давление – повышенное.
В северной столице – чуть прохладнее. Точный прогноз погоды в Бельцах на понедельник, 5 октября: +25 градусов по Цельсию днем и +16 в ночное время.
Согласно данным метеослужб, на протяжении недели в республике сохранится теплая, преимущественно сухая погода. К выходным температура опустится до 23-24 градусов тепла, а со среды по пятницу местами возможны дожди.
Праздники и народные приметы
Именно в это время наступала настоящая осень, считали на Руси. В октябре сильный ветер срывает листья с деревьев, поэтому 5 октября еще называли Листопадной.
Народные приметы на 5 октября
- На Иона еще листья на березе висят – примета, что снег на землю поздно ляжет.
- 5 октября на ели или сосне шишек мало – зима будет теплой.
- Если человек родился 5 октября, то его талисманом является цитрин.
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