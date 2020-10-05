Умное, доброе, вечное: руководство страны поздравило учителей с праздником

Ежегодно 5 октября во всем мире отмечают день представителей одной из важнейших профессий – педагогов. С праздничными обращениями к учителям выступили президент, премьер-министр и спикер парламента Молдовы.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил преподавателей с Днем учителя и выразил признательность за самоотверженный труд.

"Осознанно или из любопытства, продолжая семейную традицию или отвечая на внутренний зов, вы выбрали профессию педагога, а это означает интеллект и благородство, культуру и утонченность, бессонные ночи и самоотверженность", – написал на своей странице в Facebook глава государства.

Он отметил, что особой благодарности заслуживает работа педагогов в условиях пандемического кризиса, с которым сегодня сталкивается весь мир.

"Мы восхищаемся вами и высоко ценим за профессионализм, за то, что вы сеете умное, доброе, вечное среди завтрашних взрослых людей Молдовы. Всей душой верю в ваш потенциал, в вашу преданность делу и, особенно, в силу вашей души. С праздником Вас, дорогие учителя!", – заявил президент.

Свои поздравления педагогом направил и премьер-министр Ион Кику.

"Учитель – это тот, кто преображает общество, обеспечивает его развитие. Его роль простирается далеко за пределами школы, ведь педагог не только обучает новому и помогает ребенку познавать этот мир, но и оказывает непосредственное влияние на формирование его личности. Таким образом, труд преподавателя определяет всю дальнейшую жизнь человека, и этот факт сложно переоценить", – отметил глава кабмина.

Он добавил, что в современном обществе педагоги сталкиваются с новыми вызовами: помимо профессиональной подготовки им необходимо осваивать инновационные методы работы и адаптироваться к постоянно меняющейся среде.

"Образование должно стать абсолютным приоритетом для нашей страны, ведь именно эта сфера определяет будущее Молдовы. Наряду с медициной она нуждается в серьезных инвестициях, которые помогут нам повысить качество обучения", – подчеркнул Кику.

Спикер парламента Зинаида Гречаный также отметила особую важность профессии учителя.

"Педагог – это проводник, который ведет ребенка в новый мир, прививая знания и навыки к преодолению препятствий на жизненном пути. Пусть Ваш важный и благородный труд ежедневно приносит Вам признательность учеников и профессиональное удовлетворение", – написала она.

Председатель парламента добавила, что чрезвычайное положение в области здравоохранения диктует новые походы в организации учебного процесса.

"Осознавая это, парламент принял недавно пакет мер в поддержку дидактических кадров в условиях экономических эффектов COVID-19. Воспитатели и преподаватели дошкольного образования, начальных, средних, старших классов и внешкольных учреждений больше не будут ограничены в количестве часов дидактической деятельности", – сказала она.

Гречаный выразила надежду на то, что эти поправки, наряду с другими социальными мерами, помогут учителям в непростое время пандемии.

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