10:30 05 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.83
  • USD16.92
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Учитель

Умное, доброе, вечное: руководство страны поздравило учителей с праздником

© Sputnik / Pavel Lisitsyn
Общество
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/04/31914321.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201005/31915188/umnoe-dobroe-vechnoe-dodon-pozdravil-uchiteley-s-prazdnikom.html

Ежегодно 5 октября во всем мире отмечают день представителей одной из важнейших профессий – педагогов. С праздничными обращениями к учителям выступили президент, премьер-министр и спикер парламента Молдовы.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил преподавателей с Днем учителя и выразил признательность за самоотверженный труд.

"Осознанно или из любопытства, продолжая семейную традицию или отвечая на внутренний зов, вы выбрали профессию педагога, а это означает интеллект и благородство, культуру и утонченность, бессонные ночи и самоотверженность", – написал на своей странице в Facebook глава государства.

Он отметил, что особой благодарности заслуживает работа педагогов в условиях пандемического кризиса, с которым сегодня сталкивается весь мир.

"Мы восхищаемся вами и высоко ценим за профессионализм, за то, что вы сеете умное, доброе, вечное среди завтрашних взрослых людей Молдовы. Всей душой верю в ваш потенциал, в вашу преданность делу и, особенно, в силу вашей души. С праздником Вас, дорогие учителя!", – заявил президент.

Свои поздравления педагогом направил и премьер-министр Ион Кику. 

Выборы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавский премьер раскритиковал учителей, занимающихся политикой в школах
"Учитель – это тот, кто преображает общество, обеспечивает его развитие. Его роль простирается далеко за пределами школы, ведь педагог не только обучает новому и помогает ребенку познавать этот мир, но и оказывает непосредственное влияние на формирование его личности. Таким образом, труд преподавателя определяет всю дальнейшую жизнь человека, и этот факт сложно переоценить", – отметил глава кабмина.

Он добавил, что в современном обществе педагоги сталкиваются с новыми вызовами: помимо профессиональной подготовки им необходимо осваивать инновационные методы работы и адаптироваться к постоянно меняющейся среде. 

"Образование должно стать абсолютным приоритетом для нашей страны, ведь именно эта сфера определяет будущее Молдовы. Наряду с медициной она нуждается в серьезных инвестициях, которые помогут нам повысить качество обучения", – подчеркнул Кику.

Молдавские леи.
© Sputnik / Yana Zaharova
Учителям и аграриям окажут поддержку со стороны государства
Спикер парламента Зинаида Гречаный также отметила особую важность профессии учителя.

"Педагог – это проводник, который ведет ребенка в новый мир, прививая знания и навыки к преодолению препятствий на жизненном пути. Пусть Ваш важный и благородный труд ежедневно приносит Вам признательность учеников и профессиональное удовлетворение", – написала она.

Председатель парламента добавила, что чрезвычайное положение в области здравоохранения диктует новые походы в организации учебного процесса.

"Осознавая это, парламент принял недавно пакет мер в поддержку дидактических кадров в условиях экономических эффектов COVID-19. Воспитатели и преподаватели дошкольного образования, начальных, средних, старших классов и внешкольных учреждений больше не будут ограничены в количестве часов дидактической деятельности", – сказала она.

Гречаный выразила надежду на то, что эти поправки, наряду с другими социальными мерами, помогут учителям в непростое время пандемии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Накануне Дня учителя в столице устроили концерт для педагогов
Будут ли оплачиваться дополнительные часы работы учителей: что заявила Бабук


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Pictura murală Buiucani
Настенная роспись Буюкань - от спортивных мотивов до рок-легенд - фото
Школьник открыл в подвале музей Великой Отечественной войны
Видео - Школьник открыл в подвале музей Великой Отечественной войны
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться