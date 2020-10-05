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Сколько детей и учителей в Кишиневе заразились COVID-19: последние данные

© AFP 2020 / Vincenzo Pinto
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201005/31915878/skolko-detey-i-uchiteley-v-kishineve-zarazilis-covid-19-poslednie-dannye.html

Муниципальные власти обнародавали свежую информацию о количестве учеников и педагогов, находящихся на карантине. Вицемэр Кишинева рассказала, где основные очаги коронавируса.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Многие родители обеспокоены состоянием здоровья своих детей при посещении ими школ и детсадов. Представители кишиневской администрации выступили с уточнениями об эпидемической ситуации в учебных заведениях.

"В настоящий момент в муниципальных учреждениях начального и среднего образования зафиксированы 143 активных случая инфицирования среди учеников, 124 – среди персонала, из которых – 110 учителей. На карантине находятся 2 734 учащихся из 120 классов и групп 44 учебных заведений, в том числе 7 частных. Из общего числа классов, закрытых на самоизоляцию, 31 – из начальной школы, 53 – гимназические и 32 – лицейские", – заявила начальник Управления образования кишиневской примэрии (мэрии) Анжела Кутасевич. 

Она уточнила, что в образовательных учреждениях не зафиксировано очагов коронавируса: заражение происходит от членов семьи. Чиновник добавила, что на прошлой неделе из режима самоизоляции вышли 82 класса из 39 школ, гимназий и лицеев. 

Карантин. Архивное фото
© Photo : Miroslav Rotari.
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По ее словам, в детских садах ситуация немного лучше: в настоящий момент зафиксированы два новых случая инфицирования среди детей и 27 в числе сотрудников.

"Всего на карантин были помещены 94 ребенка и 25 работников учреждений дошкольного образования из пяти детских садов", – заключила она.

Общее число зарегистрированных эпизодов инфицирования COVID-19 в Молдове достигло 56 579. До 30 сентября в стране действует режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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