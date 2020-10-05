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День открытых дверей Военная Академия

Военные и полиция поздравили профессиональные вузы с Днем учителя

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201005/31916285/voennye-i-policiya-pozdravili-prepodavatelej-akademij-s-dnem-uchitelya.html

У коллектива Военной академии Вооруженных сил "Александру чел Бун" и Академии МВД "Штефан чел Маре" сегодня — профессиональный праздник.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Руководители Министерства обороны и МВД поздравили с профессиональным праздником, Международным днем учителя, коллективы Военной академии ВС "Александру чел Бун" и Академии МВД "Штефан чел Маре".

В субботу военная академия отметила 28-ю годовщину со дня своего создания. В этом году в учебное заведение поступили 75 курсантов по специальностям "управление подразделениями пехоты", "Управление подразделениями артиллерии" и "Управление подразделениями связи и информатики". 

В университете уделяют особое внимание изучению иностранных языков и использованию современных информационных технологий. После окончания академии студенты могут продолжить обучение в иностранных вузах. В Военной академии получают образование не только парни, но и девушки.

А ряды полицейской академии "Штефан чел Маре" пополнили 150 курсантов. В целом в вузе обучаются 1100 студентов, из которых 40 процентов — девушки.

Учебное заведение осуществляет подготовку следователей, криминалистов, офицеров полиции по охране общественного порядка, офицеров Национального антикоррупционного центра, пенитенциарных учреждений, Пограничной полиции и службы карабинеров.

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Теги:
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