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Один день ученика в пандемии

Ужесточение карантина: в Приднестровье ввели новые ограничения

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2021)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201005/31916390/uzhestochenie-karantina-v-pridnestrove-vveli-novye-ogranicheniya.html

Нововведения приняты на заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией.

ТИРАСПОЛЬ, 5 окт – Sputnik. Деятельность поликлиник, учреждений, оказывающих лечебно-оздоровительные услуги, в Приднестровье приостановлена. Такое решение Оперштаб принял в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

"Концерты, культурно-массовые и иные мероприятия с участием большого количества граждан также проводиться не должны, в том числе на открытых площадках городов и районов", - сообщили в Оперштабе.

В медучреждениях региона проходит лечение 1071 инфицированный коронавирусом пациент, 29 из них – в тяжелом состоянии (находятся в реанимационных отделениях), двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В госпитальных условиях ожидают результаты лабораторного исследования взятого у них биоматериала 128 человек. Загруженность действующих COVID-стационаров – 76%.

За четыре последних дня, прошедшие с предыдущего заседания Оперштаба, на ПЦР-исследование направлено 1868 биопроб. В 236 случаях подозрение в инфицировании подтверждено лабораторно. Из выявленных носителей вируса – 19 сотрудников медучреждений, 9 представителей педагогического сообщества, 13 детей.

За эти дни также в Тирасполе на карантин закрыты два школьных класса и одна группа в детском саду, в Бендерах – восемь классов, в Рыбнице – три класса и две группы. Также приостановлена деятельность одной группы в Рыбницком центре развития ребенка № 2.

В Дубоссарском районе временно не работает детский сад в селе Гояны. Там заболело двое сотрудников.

Всего в Приднестровье за время пандемии зарегистрирован 4161 факт заражения коронавирусом. Умерло сто пациентов инфекционных госпиталей. Выписано 117 выздоровевших (69%). Среднесуточная заболеваемость, зафиксированная по итогам минувшей недели, – 80 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2021)

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Теги:
ограничения, карантин, Приднестровье


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