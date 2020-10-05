Реальная ситуация с COVID-19 в Кишиневе: власти озвучили прогнозы

Коронавирусная статистика в Кишиневе: насколько столичные больницы обеспечены лекарствами для лечения больных COVID-19, количество пациентов в тяжелом состоянии, ситуация в образовательных учреждениях столицы и рекомендации экспертов.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Кишиневе остается тревожной. Об этом заявила глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски на заседании городских служб в понедельник.

"Число случаев заболевания растет. К сожалению, пока прогнозы у нас не очень благоприятные. На национальном уровне зарегистрировано свыше 56 тысяч эпизодов, а на уровне муниципия Кишинев порядка 24,5 тысячи", - отметила чиновник.

По ее словам, заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч жителей столицы составляет порядка 866. "Это очень высокая заболеваемость", - подчеркнула Бучарски.

Наиболее пострадавшие пригороды:

Дурлешты,

Трушены,

Бубуечь,

Кодру,

Сынджера,

Ставчены,

Бачой.

"По данным на сегодняшний день, под наблюдением первичной медицинской помощи находятся 16 940 пациентов. Они находятся под мониторингом системы Gira", - пояснила руководитель Управления соцобеспечения и здравоохранения.

Насколько заполнены больницы Кишинева

Бучарски отметила, что по данным на 4 октября всего в муниципальные больницы было госпитализировано 786 пациентов, из которых у 714 подтвердился COVID-19, а 72 находились под подозрением. В тяжелом состоянии 245 человек, в том числе 17 подключены к ИВЛ. Состояние средней степени тяжести наблюдается у 439, а легкая форма у 30 пациентов.

"Учитывая тревожную ситуацию, в будущем может быть рассмотрен вопрос увеличения числа мест в муниципальных больницах… Больницы обеспечены необходимым оборудованием и защитными средствами, у них достаточно медикаментов для лечения пациентов", - сказала Бучарски.

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Она напомнила, что решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Кишиневе установлен красный уровень опасности в связи с коронавирусом нового типа. "Настоятельно просим граждан соблюдать озвученные ранее властями рекомендации и ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Обязательно носить защитную маску в общественных местах, особенно в закрытых помещениях. Дезинфицировать руки и поверхности соответствующими средствами", - добавила глава Управления.

Ситуация в школах Кишинева

В муниципальных учреждениях начального и среднего образования зарегистрировано 143 случая COVID-19 среди учащихся и 124 активных случая среди персонала, из которых 110 - дидактические кадры, заявила начальник Управления образования кишиневской примэрии Анжела Кутасевич.

Согласно статистике, в карантин помещены 2 734 учащихся из 120 классов 44 образовательных учреждений, в том числе семи частных, а также 119 сотрудников учебных заведений. Как пояснила чиновник, работники школ ушли на изоляцию из-за контакта с больными, преимущественно речь идет больных внутри семьи.

"Из общего числа классов, находящихся в карантине, 31 приходится на начальные, 53 - гимназические, а 32 - лицейские. Источники заражения в большинстве своем исходят из семьи. Обращаю внимание на то, что вспышек внутри учебных заведений, то есть факта передачи вируса от одного учащегося другому, не выявлено", - уточнила Кутасевич.

По ее словам, на прошлой неделе к учебе с физическим присутствием в классе вернулись из самоизоляции 82 класса из 39 учебных заведений.

Обстановка в детсадах

Как отметила Кутасевич, зарегистрировано два активных случая COVID-19 среди воспитанников детсадов и 27 среди персонала.

"В самоизоляцию перешли 94 ребенка из пяти групп пяти детсадов и 25 сотрудников образовательных учреждений", - пояснила глава Управления образования.

Ситуация с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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По состоянию на 4 октября в Молдове зарегистрировано 56 579 подтвержденных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа. Выздоровевших насчитывается 40 955, а число скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, достигло 1366.

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