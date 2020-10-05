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Где в Приднестровье появятся новые места для размещения COVID-пациентов

Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2025)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201005/31918131/gde-v-pridnestrove-poyavyatsya-novye-mesta-dlya-razmescheniya-covid-patsientov.html

Часть коек оборудуют на базе действующих госпиталей, часть – в новых центрах, обустроенных в оздоровительном лагере и врачебной амбулатории.

ТИРАСПОЛЬ, 5 окт – Sputnik. В Приднестровье работают над расширением коечного фонда инфекционных стационаров. В Слободзее и Рыбнице дополнительные места появятся на базе действующих госпиталей. Для нужд бендерчан филиал инфекционного центра развернут на площадке парканской семейной врачебной амбулатории.

"С сегодняшнего дня, 5 октября, пациентов с COVID-19 принимают и в новом коронавирусном госпитале, обустроенном в одном из корпусов оздоровительного лагеря "Спартак". Его вместимость – 150 человек", - рассказали в Оперштабе.

Еще почти столько же бессимптомных носителей вируса и пациентов с легкой формой течения болезни смогут разместить в палатах других корпусов этого лагеря после оснащения их обогревательными приборами.

Стоянка в аэропорту. Архивное фото
© Sputnik / Игорь Зарембо
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На заседании Оперштаба также обсудили вопрос распределения средств, поступающих в лечебно-профилактические учреждения в результате оказания платных услуг населению.

На сегодняшний день 40% полученных доходов направляется на оплату труда сотрудников, задействованных в этой работе (80% – непосредственно исполнителям, 20% – вспомогательному персоналу), 60% полученных от пациентов средств тратят на нужды медучреждения. Это соотношение намерены откорректировать в обратной пропорции.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2025)

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Теги:
пациенты, Приднестровье


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