Глава Минздрава: по больницам Молдовы распределят медицинскую технику

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Молдова получила первую партию медицинского оборудования в рамках проекта Всемирного банка, направленного на помощь стране в ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом в понедельник сообщила глава Минздрава республики Виорика Думбрэвяну.
"Сегодня в страну поступила первая партия из 20 аппаратов ИВЛ, закупленных в рамках проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова. Они будут распределены по медико-санитарным учреждениям страны, в которых есть отделения интенсивной терапии", - написала министр на своей странице в Facebook.
Она сообщила, что власти находятся в процессе оценки и поиска дополнительных 300 койкомест в муниципальных больницах, "чтобы справиться с числом пациентов, зараженных COVID-19". "Ищем решения для того, чтобы увеличить количество в клинической больнице Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, а также в Республиканском наркологическом диспансере", - пояснила Думбрэвяну.
Гумпомощь Молдове
Гуманитарная медицинская помощь в дни борьбы с пандемией поступает из многих стран мира.
Россия передала партию медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию, а также помогла организовать авиаперелеты граждан Молдовы из РФ и транспортировку медицинских грузов из Китая.
Защитное снаряжение для медицинского персонала Молдовы также предоставили правительства Турции, Китая, Австрии, Германии, Катара, Румынии, Словакии, Швейцарии и других стран.
Эксклюзив: нужен ли Молдове карантин из-за COVID-19>>>
Ситуация с COVID-19 в Молдове
Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.
Видео - Страны ближнего зарубежья продолжают бороться с COVID-19>>>
По состоянию на 4 октября в Молдове зарегистрировано 56 579 подтвержденных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа. Выздоровевших насчитывается 40 955, а число скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, достигло 1366.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>