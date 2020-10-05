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Медицинские работники

Глава Минздрава: по больницам Молдовы распределят медицинскую технику

© Photo : Facebook / Viorica Dumbrăveanu
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2020)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201005/31918821/glava-minzdrav-bolnitsa-moldova-raspredelyat-meditsinskuyu-tekhniku.html

Десятки аппаратов ИВЛ и электрокардиографов, сотни инфузоматов и мониторов для наблюдения за здоровьем пациентов - все это поступит в медицинские учреждения страны.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Молдова получила первую партию медицинского оборудования в рамках проекта Всемирного банка, направленного на помощь стране в ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом в понедельник сообщила глава Минздрава республики Виорика Думбрэвяну.

"Сегодня в страну поступила первая партия из 20 аппаратов ИВЛ, закупленных в рамках проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова. Они будут распределены по медико-санитарным учреждениям страны, в которых есть отделения интенсивной терапии", - написала министр на своей странице в Facebook.

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По словам Думбрэвяну, также по медучреждениям распределят 400 инфузоматов (системы для дозированного, длительного введения различных лекарственных растворов внутривенно, для введения питательных растворов тяжелым больным), 200 мониторов для наблюдения за здоровьем пациентов и 42 электрокардиографа, закупленных также в рамках этого проекта. "Медицинские устройства крайне необходимы на данном этапе для укрепления больниц в борьбе с пандемией", - отметила глава Минздрава.

Она сообщила, что власти находятся в процессе оценки и поиска дополнительных 300 койкомест в муниципальных больницах, "чтобы справиться с числом пациентов, зараженных COVID-19". "Ищем решения для того, чтобы увеличить количество в клинической больнице Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, а также в Республиканском наркологическом диспансере", - пояснила Думбрэвяну.

Гумпомощь Молдове

Гуманитарная медицинская помощь в дни борьбы с пандемией поступает из многих стран мира.

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Россия передала партию медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию, а также помогла организовать авиаперелеты граждан Молдовы из РФ и транспортировку медицинских грузов из Китая.

Защитное снаряжение для медицинского персонала Молдовы также предоставили правительства Турции, Китая, Австрии, Германии, Катара, Румынии, Словакии, Швейцарии и других стран.

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Ситуация с COVID-19 в Молдове

Алла Токарчук.
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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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По состоянию на 4 октября в Молдове зарегистрировано 56 579 подтвержденных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа. Выздоровевших насчитывается 40 955, а число скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, достигло 1366. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2020)

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