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Отопление.

В Кишиневе начали подключать здания к отоплению

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201005/31919717/v-kishineve-nachali-podklyuchat-doma-k-otopleniyu.html

Процедура осуществляется по заявкам менеджеров жилых домов и администраторов государственных учреждений.

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Предприятие Termoelectrica инициировало процесс подключения столичных потребителей к центральному отоплению. Для подачи термоэнергии необходима заявка менеджера жилого дома или администратора государственного учреждения.

Как отметил поставщик, на данный момент подписано 1037 паспортов готовности систем отопления из общего числа 4055.

"Эти объекты получат отопление в течение трех часов после обращения. Мы рекомендуем своевременную подготовку инженерной системы внутри здания и представление подтверждающих документов в территориальный офис Termoelectrica до 10 октября", - говорится в сообщении предприятия. 

Жильцы, которые пользуются автономным центральным отоплением и имеют собственный счетчик тепловой энергии, могут самостоятельно включить тепло в любое время, регулировать потребление.

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© Photo : Public domain / Łukasz Rawa
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Termoelectrica поставляет тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения круглый год, а все подключения оборудованы счетчиками, что дает возможность при необходимости отключать или включать отопление в здании.

Предприятие Termoelectrica, основанное в 2015 году, производит и поставляет в национальную энергосистему около 15% от общего потребления электроэнергии страны, и обеспечивает тепловой энергией около 80% жителей муниципия Кишинэу.

Компания поставляет тепловую энергию в более 4400 зданий в столице, включая детские сады, школы и лицеи, высшие учебные заведения, медицинские учреждения, хозяйствующих субъектов, а также частные дома и 2858 многоэтажек, в которых около 210 000 квартир.

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