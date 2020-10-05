Домашнее насилие в Молдове: что ждет обидчиков и их жертв

Число случаев агрессии в семье растет. Власти предлагают остановить этот феномен: обидчика подключат к электронному устройству, и если он приблизится к своей жертве, то информация об этом сразу же поступит не только обеим сторонам, но и в полицию.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. В Молдове за последние восемь месяцев 2020 года подтверждены порядка 1 650 случаев насилия в семье, в результате которых в той или иной степени пострадали свыше двух тысяч человек. Такие данные представили в понедельник в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

Эта структура и Национальная инспекция по пробации объединили силы в поиске формулы, которая позволит предотвратить подобные случаи и защитить жертв насилия в семье.

"Таким образом, разработана электронная система, благодаря которой мы сможем мониторить как агрессоров, так и пострадавших", - рассказал на пресс-конференции замглавы Генинспектората Марин Максиан.

По его словам, несмотря на применение защитных предписаний (ordonanță de protecție), многие насильники их нарушают, а тот факт, что жертва по разным причинам не сообщает об этом, только поощряет агрессивное поведение злоумышленников. Согласно статистике, в 2018 году из 666 предписаний 64% были проигнорированы, а в 2019-м из 710 предписаний нарушения выявлены в 43%, отметил представитель правоохранительных органов.

Теперь же агрессоры и жертвы будут носить "гаджет", подключенный напрямую к online-системе ближайшего инспектората полиции. Если обидчик приблизится к потерпевшей стороне, то на аппарат поступит звуковое оповещение.

"Агрессор получает уведомление в виде звукового сигнала, что близ него находится жертва, и он должен отойти. Жертва тоже получает уведомление о том, что приближается обидчик, и что нужно защититься: находиться в общественном месте до приезда полиции или зайти в учреждение, где находится много людей", - отметил глава Национальной инспекции по пробации Андрей Яворский.

Он пояснил, что у полиции есть возможность узнать в режиме реального времени, где находится агрессор, и соответственно отреагировать.

"Таким образом, агрессор должен держаться на расстоянии от жертвы… Он не может говорить, что не знал, что жертва была поблизости. Мы стремимся снизить число пострадавших как минимум на 20%. Для нас это вызов, потому что это что-то новое. Мы стремимся защитить жертв", - сказал Яворский.

Эта же система определяет ближайший экипаж полиции, которому будет приказано немедленно вмешаться в ситуацию. Защитное предписание может применяться на срок от 30 дней до трех месяцев в зависимости от ситуации. За последние три года издано 14 тысяч таких предписаний, при этом нарушено 1 652 из них. Ежегодно до 250 жертв получают телесные повреждения по вине домашних агрессоров, которым вручено защитное предписание.

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