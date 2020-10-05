Данные Минздрава: в стране подтверждены 322 новых случая COVID-19

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 322 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в понедельник.

По данным ведомства, в одном эпизоде речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" из Турции.

Общее число зарегистрированных инфицирований в стране достигло 56 901.

За минувшие 24 часа проведено 1236 тестов, при этом первичных - 1066.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 33 медработников: 12 врачей, 11 медсестер и 10 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 744 пациента (из них 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 512 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 41 467 человек.

Зафиксированы еще 9 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1375.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или смягчении режима территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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