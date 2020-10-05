Получат ли учителя более высокую зарплату за сентябрь

Чиновники в сфере образования рассказали, как молдавские учителя, которые работали сверх нормы, будут получать зарплату с учетом реальной нагрузки в ситуации с пандемией коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Учителя, которые работали в сентябре сверх нормы из-за ситуации с пандемией COVID-19, получат дополнительные выплаты. В некоторых случаях сумма может превысить пять тысяч леев.

Пока точное число преподавателей, которые получат доплату за работу сверх нормы не определено окончательно. Однако Минобразования предполагает, что речь пойдет о 3800 педагогах, которые перерабатывают 1,5 нормы.

"Эта цифра устанавливается управлениями образования. Способ подсчета определяется руководством каждого учебного учреждения по отдельности, так как только они ведут учет по каждому работнику", - отметил глава управления доуниверситетского образования профильного министерства Валентин Круду.

Он пояснил, что образовательные учреждения по запросу получат деньги от Минфина для тех сотрудников, которые остаются на дополнительные занятия.

"Средства будут выплачиваться за каждый месяц по-разному, потому что в один месяц учитель может работать 30 часов, а в другой - 33. Однако согласно Трудовому кодексу педагогу не разрешается работать более 35 часов в неделю", - отметил Круду.

В Кишиневе пока тоже не известно точное число учителей, которые работают сверх нормы. Однако всем педагогам будет выплачиваться зарплата за проведенные дополнительные занятия, уточнил в комментарии Sputnik замглавы муниципального управления образования Андрей Пэвэлой.

"В столице шесть начальных школ, 29 гимназий, 82 лицея, из которых 47 находятся на самоуправлении, несмотря на то, что являются государственными. У них внутренняя бухгалтерия. Но должно быть понятно, что все учителя получат дополнительные выплаты согласно методике подсчета, установленной Минобразования", - пояснил Пэвэлой.

Бухгалтер столичного управления образования Светлана Игнатьева приняла участие в двух заседаниях с представителями образовательных учреждений Кишинева и пояснила им, как правильно применять циркуляр министерства при расчете дополнительных средств.

"Доведен до сведения приказ Минобразования от 25 сентября 2020 года о применении нормативной базы в условиях чрезвычайного положения в здравоохранении", - отметила Игнатьева.

По ее словам, к примеру, если у педагога 27 дополнительных часов после основных занятий, то он получит 5082 лея 48 банов. Подробнее о правилах расчета можно почитать здесь.

В сентябре молдавские власти откорректировали госбюджет страны, внеся дополнительные статьи расходов, среди которых 136 миллионов леев на образование. Так, 105 миллионов пойдет на дополнительную зарплату учителям и 31 миллион на обеспечение учебных заведений в ноябре-декабре дезинфектантами и другими принадлежностями для предотвращения распространения COVID-19.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели будут присваивать "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решения об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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