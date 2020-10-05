В Молдове наградили лауреатов конкурса "Учитель года"

В свой профессиональный праздник лучшие представители одной из важнейших профессий – педагоги Молдовы – получили знаки отличия и денежные премии от правительства.

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. В День учителя, который отмечается в Молдове 5 октября, самые выдающиеся педагоги страны были отмечены специальными премиями. Торжество прошло в театре имени Михая Еминеску с участием премьер-министра Иона Кику, министра образования Игоря Шарова и лауреатов конкурса "Учитель года 2020".

Глава кабмина высоко оценил вклад и самоотдачу преподавателей в воспитании молодежи. Он отметил, что образование должно стать абсолютным приоритетом для нашей страны, ведь именно эта сфера определяет будущее Молдовы. Наряду с медициной она нуждается в серьезных инвестициях, которые помогут повысить качество обучения.

"Учитель – это тот, кто преображает общество, обеспечивает его развитие. Его роль простирается далеко за пределы школы, ведь педагог не только обучает новому и помогает ребенку познавать этот мир, но и оказывает непосредственное влияние на формирование его личности, определяет всю дальнейшую жизнь человека. Поздравляю всех педагогов нашей страны с их профессиональным праздником, желаю им много здоровья и успеха во всех начинаниях", – заявил Кику.

Лауреаты республиканского конкурса "Учитель года 2020"

В категории "Преподаватель года":

1. Первое место и титул "Преподаватель года" – Родика Бецишор, учитель физики теоретического лицея "Михай Еминеску" муниципия Бельцы;

2. Второе место – Ион Кондря, учитель государственного языка и литературы теоретического лицея "Ион Инкулец" села Ворничены Стрэшенского района;

3. Третье место – Нина Тома, преподаватель музыкального воспитания теоретического лицея "Наталья Дадиани" муниципия Кишинев.

В категории "Учитель года":

1. Первое место и титул "Учитель года" – Ольга Баля, теоретический лицей "Михай Еминеску" муниципия Бельцы;

2. Второе место – Даниела Грама, гимназия села Хыждиень Глодянского района;

3. Третье место – Наталья Чуботару, теоретический лицей "Николае Йорга" муниципия Кишинев.

В категории "Воспитатель года":

1. Первое место и титул "Воспитатель года" – Лариса Дарий, детский сад "Ликурич" муниципия Унгены;

2. Второе место – Валентина Алекса, детский сад №6 "Пэпэдия" муниципия Кишинев;

3. Третье место – Оксана Плакунова, детский сад №34 "Рындуника" муниципия Бельцы.

© Photo : Facebook / Guvernul Republicii Moldova Торжественное мероприятие в театре имени Михая Еминеску.

Лауретам вручили денежные премии в размере 50 тысяч леев для первого места, 25 тысяч – для второго и 15 тысяч – для третьего. Также каждому из них присудили дидактическую степень более высокого уровня.

Конкурс "Учитель года" проводится с целью продвижения профессии педагога в обществе, а также стимулирования дидактических кадров к постоянному самосовершенствованию.

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