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Ученица в защитной маске.

В Приднестровье ввели новые изменения в учебный процесс

© REUTERS / Remo Casilli
Общество
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На заседании Оперативного штаба пытались найти разумный компромисс между карантинными мерами и просьбами педагогов, учеников и родителей.

ТИРАСПОЛЬ, 5 окт – Sputnik. С 5 октября в расписание приднестровских школ добавили пятый урок в будние дни и теперь суббота для учащихся пятых-восьмых классов станет выходной.

"Что касается старшеклассников (9-11 классы): в шестой день недели предметы у них будут вести в дистанционном режиме (практически исключены очные уроки), при этом вторая смена отменяется", - рассказали в правительственной пресс-службе.

На заседании Оперативного штаба решили пойти на уступку учителям и удовлетворить их просьбу об увеличении времени пребывания в школах после уроков. Прежде временной отрезок был ограничен одним часом. Как правило, после завершения учебного дня преподаватели остаются для проверки тетрадей.

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© Sputnik / Moldova
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"Эти рабочие тетради необходимо в большом количестве нести домой, там заниматься. Во-первых, это тяжело и неудобно. Во-вторых, не всегда домашняя обстановка располагает к тому, чтобы там проверять рабочие тетради", – пояснил глава исполнительной власти Александр Мартынов.

Между тем, время нахождения педагогов в классах будет четко определено исходя из нагрузки (младшее, среднее и старшее звено).

По словам лидера Приднестровья Вадима Красносельского, требования, которые предъявляются в рамках карантина, необходимы для безопасности педагогов.

"Естественно, трудно постоянно носить маску и соблюдать повышенные меры безопасности. Но вы отнесены к категории риска. Я прошу только об одном: берегите себя! Это очень важно для сохранения вашего здоровья и вашей жизни", - отметил он.

Несмотря на полученное разрешение Оперативного штаба открыть ясельные группы, на данный момент этой возможностью воспользовались только жители Каменки. В районе воспитанников в возрасте до трех лет принимают в 15 группах местных детсадов.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2027)

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Теги:
изменения, образование, образовательный процесс, учеба, Приднестровье


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